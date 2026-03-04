“Está complicado”: conductores de buses forman largas filas en grifos para abastecerse de GNV

Algunos conductores comentaron a RPP que no pudieron iniciar sus rutas, porque estaban recorriendo la ciudad en busca de GNV.

Una larga fila de buses del transporte público se registra desde temprano en el grifo Mahanaim, ubicado en la cuadra siete de la avenida México, en el distrito limeño de La Victoria.

Los conductores de al menos 20 buses narraron a RPP que han recorrido varios distritos en busca de gas natural vehicular (GNV), cuyo abastecimiento se encuentra limitado por una fuga y posterior deflagración registrada el domingo, en las instalaciones de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), en el distrito de Megantoni (La Convención, Cusco).

Uno de los choferes dijo que recorrió -sin éxito- cinco grifos de la ciudad, por lo que no pudo iniciar su ruta.

“De las 5:00 a.m. he buscado cinco grifos, no he encontrado. Todos están cerrados. Todos están cerrados... Ya debería tener una vuelta en un momento. Ya debería tener una vuelta”, lamentó.

Otro conductor comentó que busco GNV hasta en cuatro grifos y, al igual que su colega, perdió tiempo y siguió sin poder iniciar su recorrido.

“Está complicado”, dijo el transportista, quien llevaba casi 45 minutos esperando para abastecer su bus con GNV.

La acumulación de vehículos en este punto de la avenida México ha reducido el tránsito a solo un carril, con dirección a la avenida Aviación, pues el otro permanece obstruido por una enorme fila de buses que esperan ingresar al grifo para poder cargar combustible.

Emergencia por fuga de gas en Megantoni

A raíz del incidente en el Cusco, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró el estado de emergencia para permitir que se ejecuten trabajos técnicos urgentes.

La declaratoria de emergencia establece un mecanismo de racionamiento que excluye a los vehículos livianos -como taxis, mototaxis y vehículos de carga- del suministro prioritario, el cual se reserva ahora solo para hogares, comercios y transporte público masivo.

En tanto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) señaló que ha iniciado una fiscalización rigurosa con el fin de garantizar que el suministro de gas natural sea brindado exclusivamente al transporte público.

“A las estaciones de servicio que incumplan esta disposición se les aplicarán las medidas administrativas y sanciones correspondientes, conforme al marco legal vigente”, remarcó la institución en un comunicado.

Las autoridades han informado que la restricción del suministro de GNV para autos particulares podría prolongarse por aproximadamente 15 días, proyectándose el restablecimiento hacia el 14 de marzo. En los grifos, ya se exhiben comunicados explicando que la interrupción se debe a problemas técnicos en la infraestructura de TGP, ajenos a las distribuidoras finales.