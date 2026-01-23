A pocas horas del partido ante Alianza Lima, Inter Miami anunció la contratación de nuevo arquero

Inter Miami anunció el fichaje del arquero mexicoestadounidense Luis Barraza, quien jugó la última temporada en el D.C. United de la MLS.



Barraza, de 29 años, firmó por el club hasta junio de 2027, con posibilidad de extender la vinculación hasta junio de 2028, informó Inter Miami en un comunicado emitido en sus redes sociales.



Actualmente, Barraza se encontraba sin equipo tras vencer su contrato con el D.C. United, equipo con el que jugó 24 encuentros en la última temporada y que dejó la portería a cero en cuatro ocasiones.



El fichaje de Barraza, nacido en Nuevo México, se suma a otras incorporaciones del Inter Miami para la nueva temporada, en la que defenderán la corona de la MLS y tratarán de alzar la primera Copa de Campeones de la Concacaf.



Barraza competirá por un puesto en la meta con el argentino Rocco Rios Novos, que acabó ganando la titularidad al término de la pasada campaña, y con Dayne St.Clair, reciente incorporación del equipo de Miami y vigente ganador del trofeo al mejor portero de la MLS.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Inter Miami en vivo por la Noche Blanquiazul 2026?



El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami se disputará este sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 33 938 espectadores.

¿Qué canal TV transmitirá la Noche Blanquiazul 2026 en vivo?



El partido de Alianza Lima vs. Inter Miami será transmitido EN VIVO por la señal de Latina (2 y 702 HD) y Liga 1 Max (Claro TV, Best Cable, DirecTV y Win TV). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Lima vs. Inter Miami: alineaciones posibles



Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Mateo Antoni, Jhoao Velasquez, Renzo Garcés, Marco Huamán; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Inter Miami: Rocco Ríos; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Baltasar Rodríguez, Sergio Reguilón; Santiago Morales, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti; Noah Allen, Lionel Messi y Tyler Hall.

