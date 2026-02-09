Últimas Noticias
Polémica en Italia: técnico de Juventus besó el hombro de una periodista para explicar que "no todo contacto es penal"

Juventus es cuarta en la Serie A con 46 puntos.
Juventus es cuarta en la Serie A con 46 puntos. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Juventus
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Luego del empate 2-2 ante Lazio, por la fecha 24 de la Serie A, el estratega se acercó a la reportera —durante la entrevista— y le besó el hombro para decir "no todo contacto es falta".

Escándalo en el fútbol italiano. Luciano Spalletti, técnico de Juventus, besó en el hombro a la periodista Federica Zille al tratar de explicar que no toda acción es falta. 

Luego del empate 2-2 ante Lazio, por la fecha 24 de la Serie A, el estratega se acercó a la reportera —durante la entrevista— y le besó el hombro para decir "no todo contacto es falta"

"Si te toco el brazo, es contacto. ¿Puedo besarte? Si te beso, también es contacto. Si te acaricio, también es contacto. Pero el contacto es diferente del impacto", indicó en un inicio.

"No basta con definir el contacto en términos generales, como si tocar a alguien con la mano fuera una falta. No todo contacto es penalti, pero necesitamos claridad", complementó.

¿Qué trató de explicar Luciano Spalletti? 

El partido entre Juventus vs Lazio estuvo marcado por dos incidentes polémicos: en el minuto 25, Cabal fue derribado en el área por Mario Gila. Juventus reclamó penal, pero el árbitro detuvo el juego.

Posteriormente, Yildiz se la pasó a Koopmeiners, quien remató de primera al arco. El balón impactó en el fondo de la red, pero la jugada fue anulada por fuera de juego de Thuram.

Juventus es cuarto en la Serie A con 46 puntos, mientras que la Lazio es octava con 33. La siguiente fecha, enfrentará a Inter de Mián. 

Juventus DAZN Luciano Spalletti Federica Zille

