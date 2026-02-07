Serie A: Juventus se enfrenta ante la visita Lazio por la fecha 24

Últimas Noticias
Juventus y Lazio se enfrentan en el Allianz Stadium, con el arbitraje de Marco Guida. El duelo se jugará mañana desde las 14:45 horas.

Juventus se enfrenta mañana ante Lazio para disputar el partido por la fecha 24, en el Allianz Stadium, desde las 14:45 horas.

Así llegan Juventus y Lazio

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus ganó por 4-1 el juego pasado ante Parma. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 15.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Lazio derrotó 3-2 a Genoa. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 7 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Lazio lo ganó por 1 a 0.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 45 puntos (13 PG - 6 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 32 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (8 PG - 8 PE - 7 PP).

En la próxima fecha, Juventus se enfrentará a su eterno rival, Inter, durante una nueva edición del "Derby d'Italia". El esperado duelo se jugará el 14 de febrero, desde las 16:45 (hora Argentina), en el estadio San Siro.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Marco Guida.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5523181433
2Milan5023148121
3Napoli4623144512
4Juventus4523136421
8Lazio32238873

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 25: vs Inter: 14 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Como 1907: 21 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 25: vs Atalanta: 14 de febrero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Cagliari: 21 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
Horario Juventus y Lazio, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
