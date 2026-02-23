Últimas Noticias
"Estoy acostumbrada a que me engrían": Mayra Goñi revela que debe hacer un hombre para conquistarla

Mayra Goñi revela que debe hacer un hombre para conquistarla y salir con ella.
Mayra Goñi revela que debe hacer un hombre para conquistarla y salir con ella. | Fuente: Instagram (mayragoni)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Mayra Goñi confesó que se privó de hacer "una vida normal" para cuidar su imagen debido a las marcas que auspicia. "Uno se obliga a guardar las apariencias", expresó.

Mayra Goñi reveló que debe hacer un hombre para conquistarla. La actriz y cantante peruana habló abiertamente sobre cómo deben tratarla para poder iniciar un romance con ella.

"A mí, para conquistarme, tienen que pagar toda la cena. Si quiere mitad cada uno, doy mi parte y le digo chau (…) Estoy acostumbrada a que me cortejen y engrían.", señaló Goñi mostrando su disconformidad con "pagar mitad y mitad".

En otro momento, mencionó no le gusta, del todo, el uso de las redes sociales pero que lo hace como parte de su trabajo como influencer.

"No me gusta tomarme fotos y mis amigas me dicen que debería sacar provecho. Pero en estos tiempos el artista que no aprovecha sus redes está muerto. Lo sé muy bien y por eso he comprado una camarita para grabar contenido", aseveró en entrevista con Trome.

Asimismo, la exprotagonista de Ven, baila, quinceañera recalcó que se privó de "hacer una vida normal" con el fin de cuidar su imagen ante los posibles escándalos tras advertencia de las propias marcas que auspicia.

"(Me privé) de no hacer una vida normal. Si iba a una discoteca con mis amigas, no podía besarme con un chico si nos gustábamos o, por último, emborracharnos si nos daba la gana (...) Uno se obliga a guardar las apariencias y dejas de portarte como una persona normal, que es lo que finalmente eres", explicó.

Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos protagonizaron la telenovela Ven, baila, quinceañera.
Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos protagonizaron la telenovela Ven, baila, quinceañera. | Fuente: Instagram (mayragoni)

Mayra Goñi: "Siento que se me pasa el tren y tengo miedo"

Mayra Goñi se sinceró al reafirmar su soltería. La actriz reveló “sentir miedo” a que “se le pase el tren” luego de hablar de supuestas presiones familiares para casarse y convertirse en madre.

A sus 33 años, Mayra confirmó “no tener tiempo” para poder entablar una relación y aseguró estar enfocada en las grabaciones de la telenovela Valentina Valiente, donde es la protagonista junto con el actor mexicano, Rodrigo Brand.

"En el amor estoy tranquila, solo tengo tiempo para grabar la novela y darle abrazos a mi familia. No hay espacio para la distracción, estoy enfocada en este proyecto”, comentó la también influencer en un episodio del podcast Habla serio.

En ese sentido, Mayra Goñi mencionó que, a pesar de poder estar sola, todavía tiene el temor de no poder casarse y tampoco tener su propio hijo. Esto, ante las posibles críticas en su familia.

"Yo puedo estar sola, pero siento que se me pasa el tren, tengo miedo a eso, mi mamá me trauma con eso. Ella me dice: ‘hijita, no seas tan exigente’. Es que yo veo un defectito y ya no quiero, no me gusta cuando tratan mal a las personas, que se crean mandones”, declaró.

Mayra Goñi y streamer Neutro acuden a mismo evento, pero no se saludan

Semanas atrás, Mayra Goñi y el estreamer Neutro coincidieron en un evento para el lanzamiento musical de Flavia Laos junto a Milena Nolasco tras el estreno de su tema Inoxente.

Según se vio en la transmisión del evento, las dos personalidades estuvieron en el mismo espacio, pero no hablaron ni interactuaron ratificando así la distancia entre ambos luego de anunciar su separación.

Al respecto, Arturo Fernández, conocido como Neutro, afirmó haber llegado solo al evento al afirmar que tanto Milena Nolasco como Flavia Laos son sus amigas.

“Vine solo, estoy tranquilo y soltero (…) Me había retirado del streaming, pero ya estoy listo para volver, listo para retomar las canchas. He venido para apoyar a las chicas, son muy talentosas, Flavia es mi amiga y a Milenka le tengo mucho cariño”, sostuvo.

Por su parte, Mayra Goñi decidió no pronunciarse sobre su separación de Neutro y destacó el trabajo musical de su amiga Flavia Laos. “Espero que más adelante podamos grabar juntas”, manifestó recordando que, por el momento, se encuentra grabando la telenovela Valentina Valiente, en Latina.

