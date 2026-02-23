"Estoy acostumbrada a que me engrían": Mayra Goñi revela que debe hacer un hombre para conquistarla

Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos protagonizaron la telenovela Ven, baila, quinceañera. |
Fuente: Instagram (mayragoni)
Mayra Goñi: "Siento que se me pasa el tren y tengo miedo"
Mayra Goñi se sinceró al reafirmar su soltería. La actriz reveló “sentir miedo” a que “se le pase el tren” luego de hablar de supuestas presiones familiares para casarse y convertirse en madre.
A sus 33 años, Mayra confirmó “no tener tiempo” para poder entablar una relación y aseguró estar enfocada en las grabaciones de la telenovela Valentina Valiente, donde es la protagonista junto con el actor mexicano, Rodrigo Brand.
"En el amor estoy tranquila, solo tengo tiempo para grabar la novela y darle abrazos a mi familia. No hay espacio para la distracción, estoy enfocada en este proyecto”, comentó la también influencer en un episodio del podcast Habla serio.
En ese sentido, Mayra Goñi mencionó que, a pesar de poder estar sola, todavía tiene el temor de no poder casarse y tampoco tener su propio hijo. Esto, ante las posibles críticas en su familia.
"Yo puedo estar sola, pero siento que se me pasa el tren, tengo miedo a eso, mi mamá me trauma con eso. Ella me dice: ‘hijita, no seas tan exigente’. Es que yo veo un defectito y ya no quiero, no me gusta cuando tratan mal a las personas, que se crean mandones”, declaró.
Mayra Goñi y streamer Neutro acuden a mismo evento, pero no se saludan
Semanas atrás, Mayra Goñi y el estreamer Neutro coincidieron en un evento para el lanzamiento musical de Flavia Laos junto a Milena Nolasco tras el estreno de su tema Inoxente.
Según se vio en la transmisión del evento, las dos personalidades estuvieron en el mismo espacio, pero no hablaron ni interactuaron ratificando así la distancia entre ambos luego de anunciar su separación.
Al respecto, Arturo Fernández, conocido como Neutro, afirmó haber llegado solo al evento al afirmar que tanto Milena Nolasco como Flavia Laos son sus amigas.
“Vine solo, estoy tranquilo y soltero (…) Me había retirado del streaming, pero ya estoy listo para volver, listo para retomar las canchas. He venido para apoyar a las chicas, son muy talentosas, Flavia es mi amiga y a Milenka le tengo mucho cariño”, sostuvo.
Por su parte, Mayra Goñi decidió no pronunciarse sobre su separación de Neutro y destacó el trabajo musical de su amiga Flavia Laos. “Espero que más adelante podamos grabar juntas”, manifestó recordando que, por el momento, se encuentra grabando la telenovela Valentina Valiente, en Latina.