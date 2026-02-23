"Estoy acostumbrada a que me engrían": Mayra Goñi revela que debe hacer un hombre para conquistarla

Mayra Goñi reveló que debe hacer un hombre para conquistarla. La actriz y cantante peruana habló abiertamente sobre cómo deben tratarla para poder iniciar un romance con ella.

"A mí, para conquistarme, tienen que pagar toda la cena. Si quiere mitad cada uno, doy mi parte y le digo chau (…) Estoy acostumbrada a que me cortejen y engrían.", señaló Goñi mostrando su disconformidad con "pagar mitad y mitad".

En otro momento, mencionó no le gusta, del todo, el uso de las redes sociales pero que lo hace como parte de su trabajo como influencer.

"No me gusta tomarme fotos y mis amigas me dicen que debería sacar provecho. Pero en estos tiempos el artista que no aprovecha sus redes está muerto. Lo sé muy bien y por eso he comprado una camarita para grabar contenido", aseveró en entrevista con Trome.

Asimismo, la exprotagonista de Ven, baila, quinceañera recalcó que se privó de "hacer una vida normal" con el fin de cuidar su imagen ante los posibles escándalos tras advertencia de las propias marcas que auspicia.

"(Me privé) de no hacer una vida normal. Si iba a una discoteca con mis amigas, no podía besarme con un chico si nos gustábamos o, por último, emborracharnos si nos daba la gana (...) Uno se obliga a guardar las apariencias y dejas de portarte como una persona normal, que es lo que finalmente eres", explicó.