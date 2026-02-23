Últimas Noticias
Viña 2026: Pet Shop Boys hizo historia en la Quinta Vergara con un tremendo show en vivo [VIDEO]

Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Con sus clásicos temas de baile y electropop, Pet Shop Boys brilló en su debut en el Festival de Viña del Mar 2026. Dúo británico se llevó la Gaviota de Oro.

Pet Shop Boys hizo historia en el escenario de la Quinta Vergara durante Viña del Mar 2026
Pet Shop Boys hizo historia en el escenario de la Quinta Vergara durante Viña del Mar 2026. | Fuente: Instagram (elfestivaldevina)

Pet Shop Boys conquistó el Festival de Viña del Mar 2026. El famoso dúo de synthpop británico conquistó el escenario de la Quinta Vergara la noche de este lunes 23 de febrero haciendo bailar al público con sus clásicos temas.

Con la incorporación de una pantalla "mesh" transparente para una mejor narrativa visual, los músicos británicos Neil Tennant y Chris Lowe se presentaron por primera vez en el icónico escenario musical en Chile donde también estuvieron leyendas como: Elton John, The Police, Lionel Richie, Albert Hammond, entre otros.

Para iniciar su concierto, Pet Shop Boys tocó su tema Suburbia, demostrando su vigencia y sonido para la música electrónica. "Somos Pet Shop Boys", exclamó Neil Tennant ante el grito de miles de personas.

Posteriormente, el dúo musical tocó Where the Streets Have No Name y Rent haciendo que el público goce con el ritmo y pueda tener una gran sensación de estar en una pista de baile.

Asimismo, Pet Shop Boys, que fue la atracción principal del segundo día de conciertos de Viña 2026, interpretaron sus clásicos éxitos: So Hard, Left to My Own Devices, New York City Boy, You’ve Always on My Mind, Heart, It’s Alright y Vocal.

Pet Shop Boys se llevó la Gaviota de Oro tras su histórico show en la Quinta Vergara.
Pet Shop Boys se llevó la Gaviota de Oro tras su histórico show en la Quinta Vergara. | Fuente: Instagram (elfestivaldevina)

Pet Shop Boys recibió la Gaviota de Oro en Viña 2026

Antes de concluir su show, Pet Shop Boys hizo una icónica interpretación de It’s a Sin. Es así como la banda británica recibió la segunda Gaviota de Oro de la noche confirmando así su gran noche.

Para terminar, y como una forma de agradecimiento, el dúo musical se apoderó otra vez del escenario de la Quinta Vergara con su clásica canción West End Girls, cumpliendo así el sueño de muchos fanáticos que fueron a verlos.

"La Quinta se rindió ante una leyenda de la música mundial. Pet Shop Boys desató euforia, baile y emoción en una presentación épica que encendió la noche de Viña 2026 y dejó al público cantando y bailando con todo", se lee en la descripción del Festival de Viña del Mar en la publicación con las fotos del concierto en sus redes sociales.

¿Cuándo y dónde será el Festival de Viña 2026?

El Festival Internacional de Viña de Mar 2026 se realizará entre el domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero con seis noches consecutivas de pura música, talento y diversión en el escenario. El evento se llevará a cabo en el Anfiteatro Quinta Vergara en la ciudad de Viña del Mar, a 120 kilómetros al oeste de Santiago de Chile.

¿Cuál es la programación por día en el Festival de Viña 2026?

Revisa la programación por día del Festival Internacional de Viña del Mar 2026. 

Domingo 22 de febrero 

  • Gloria Estefan (Apertura del certamen).
  • Stefan Kramer. (humorista).
  • Matteo Bocelli.

Lunes 23 de febrero

  • Pet Shop Boys.
  • Rodrigo Villegas. (comediante).
  • Bomba Estéreo.

Martes 24 de febrero

  • Jesse & Joy.
  • Esteban Düch. (comediante)
  • NMIXX.

Miércoles 25 de febrero

  • Juanes.
  • Asskha Sumathra. (comediante)
  • Ke Personajes.

Jueves 26 de febrero

  • Mon Laferte.
  • Piare con P. (humorista)
  • Yandel Sinfónico.

Viernes 27 de febrero

  • Paulo Londra.
  • Pablo Chill-E.
  • Pastor Rocha. (humorista)
  • Milo J.
