Viña 2026: Pet Shop Boys hizo historia en la Quinta Vergara con un tremendo show en vivo [VIDEO]

Pet Shop Boys hizo historia en el escenario de la Quinta Vergara durante Viña del Mar 2026. | Fuente: Instagram (elfestivaldevina)

Pet Shop Boys conquistó el Festival de Viña del Mar 2026. El famoso dúo de synthpop británico conquistó el escenario de la Quinta Vergara la noche de este lunes 23 de febrero haciendo bailar al público con sus clásicos temas.

Con la incorporación de una pantalla "mesh" transparente para una mejor narrativa visual, los músicos británicos Neil Tennant y Chris Lowe se presentaron por primera vez en el icónico escenario musical en Chile donde también estuvieron leyendas como: Elton John, The Police, Lionel Richie, Albert Hammond, entre otros.

Para iniciar su concierto, Pet Shop Boys tocó su tema Suburbia, demostrando su vigencia y sonido para la música electrónica. "Somos Pet Shop Boys", exclamó Neil Tennant ante el grito de miles de personas.

Posteriormente, el dúo musical tocó Where the Streets Have No Name y Rent haciendo que el público goce con el ritmo y pueda tener una gran sensación de estar en una pista de baile.

Asimismo, Pet Shop Boys, que fue la atracción principal del segundo día de conciertos de Viña 2026, interpretaron sus clásicos éxitos: So Hard, Left to My Own Devices, New York City Boy, You’ve Always on My Mind, Heart, It’s Alright y Vocal.