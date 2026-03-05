Lionel Messi fue recibido por Donald Trump en la Casa Blanca: "Mi hijo es fan tuyo y de Cristiano Ronaldo"

Lionel Messi visitó la Casa Blanca y fue recibido por Donald Trump. El plantel del Inter Miami CF fue parte de una ceremonia de reconocimiento como campeón de la Copa de la Major League Soccer 2025, realizada en el Salón Este en Washington DC.

El presidente de los Estados Unidos pronunció un discurso para felicitar al equipo de Lionel Messi por su título y, además, se deshizo en elogios para el jugador del Inter Miami, afirmando que su hijo era su gran fanático.

El momento en que Donald Trump le dijo a Messi que su hijo es fanático suyo y de Cristiano Ronaldo 🤣 pic.twitter.com/LlaKPe3sod — Diario Olé (@DiarioOle) March 5, 2026

"Mi hijo es un gran fan tuyo, él piensa que eres una gran persona, tienes que conocerlo. Es fan tuyo y de un caballero llamado Ronaldo. Cristiano es genial, ambos son grandes campeones. Es un honor para todos nosotros honrarte en la Casa Blanca", dijo Donald Trump.

Es la primera vez que Lionel Messi visita la Casa Blanca. En enero de 2025, bajo el gobierno de Joe Biden, el argentino fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad. No obstante, no pudo acudir a la ceremonia debido a incompatibilidades de agenda.

Tanto Lionel Messi como el presidente estadounidense participaron el pasado noviembre en el American Business Forum, un evento impulsado por Trump que contó con la presencia, entre otros, del presidente argentino, Javier Milei, el actor Will Smith, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, o los extenistas Serena Williams y Rafa Nadal.



El Inter Miami, que se hizo con la Copa MLS en 2025, tiene previsto jugar el sábado contra el DC United en el Audi Field de la capital estadounidense en partido correspondiente a la tercera jornada de la temporada regular norteamericana.

