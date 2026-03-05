Calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2026: fixture, grupos y horarios de los partidos del torneo

Conoce los detalles sobre el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el destacado torneo de naciones que reunirá a estrellas de las Grandes Ligas desde este 5 de marzo.
La fiesta de los diamantes inicia. Este jueves 5 de marzo comienza el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el principal torneo de béisbol a nivel internacional y que congregará a diferentes estrellas de las Grandes Ligas. ¿Cuál es su calendario, formato, sedes y horarios de los partidos? Conoce todos los detalles con RPP.
¿Qué es el Clásico Mundial de Béisbol?
El Clásico Mundial de Béisbol es el principal torneo internacional con naciones que se disputa anualmente y que es supervisado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC). Este congrega a las mejores selecciones del mundo y en esta edición habrá 20 naciones.
¿Cuándo y dónde se celebra el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
El Clásico Mundial de Béisbol se disputa desde este jueves 5 hasta el martes 17 de marzo. La fase de grupos se desarrollará en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico. A continuación, conoce el orden de las sedes:
- El Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 jugará en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan (Puerto Rico)
- El Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará en el Parque Daikin, en Houston (Estados Unidos)
- El Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará en el Tokio Dome, en Tokio (Japón)
- El Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará en el Estadio loanDepot, en Miami (Estados Unidos)
- En tanto, las semifinales y final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugarán en el Estadio loanDepot, en Miami (Estados Unidos)
¿Cuáles son los clasificados al Clásico Mundial de Béisbol 2026?
- Estados Unidos
- México
- Venezuela
- Puerto Rico
- Cuba
- Canadá
- Panamá
- República Dominicana
- Nicaragua
- Colombia
- Brasil
- Gran Bretaña
- Italia
- Australia
- Chequia
- Países Bajos
- Japón
- República de Corea
- Israel
- Chinese Taipei
¿Cuáles son los grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026?
|GRUPO A
|GRUPO B
|GRUPO C
|GRUPO D
|Puerto Rico
|Estados Unidos
|Japón
|Venezuela
|Cuba
|México
|Australia
|República Dominicana
|Canadá
|Italia
|Corea del Sur
|Países Bajos
|Panamá
|Reino Unido
|República Checa
|Israel
|Colombia
|Brasil
|Chinese Taipei
|Nicaragua
Calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2026: fixtures y horarios
JUEVES 5 DE MARZO
- Grupo C | Chinese Taipei 0-3 Australia | Tokio, Japón
- Grupo C | Chequia 4-11 República de Corea | Tokio, Japón
VIERNES 6 DE MARZO
- 5:00 a.m. Grupo C: Japón vs. Chinese Taipei | Tokio, Japón
- 11:00 a.m. Grupo A: Cuba vs. Panamá | San Juan, Puerto Rico
- 12:00 p.m. Grupo D: Países Bajos vs. Venezuela | Miami, Florida, EE.UU.
- 1:00 p.m. Grupo B: México vs. Reino Unido | Houston, Texas, EE.UU.
- 6:00 p.m. Grupo A: Puerto Rico vs. Colombia | San Juan, Puerto Rico
- 7:00 p.m. Grupo D: Nicaragua vs. República Dominicana | Miami, Florida, EUA
- 8:00 p.m. Grupo B: Estados Unidos vs. Brasil | Houston, Texas, EE.UU.
- 10:00 p.m. Grupo C: China Taipei vs Chequia | Houston, Texas, EE.UU.
SÁBADO 7 DE MARZO
- 5:00 a.m. Grupo C: Corea del Sur vs. Japón | Tokio, Japón
- 11:00 a.m. Grupo A: Colombia vs. Canadá | San Juan, Puerto Rico
- 12:00 p.m. Grupo D: Nicaragua vs. Países Bajos | Miami, Florida, EE.UU.
- 1:00 p.m. Grupo B: Brasil vs. Italia | Houston, Texas, EE.UU.
- 6:00 p.m. Grupo A: Panamá vs. Puerto Rico | San Juan, Puerto Rico
- 7:00 p.m. Grupo D: Israel vs. Venezuela | Miami, Florida, EE.UU.
- 8:00 p.m. Grupo B: Reino Unido vs. Estados Unidos | Houston, Texas, EE.UU.
- 10:00 p.m. Grupo C: Chinese Taipei vs. Corea del Sur | Tokio, Japón
DOMINGO 8 DE MARZO
- 6:00 a.m. Grupo C: Australia vs. Japón | Tokio, Japón
- 12:00 p.m. Grupo A: Colombia vs. Cuba | San Juan, Puerto Rico
- 12:00 p.m. Grupo D: Países Bajos vs. República Dominicana | Miami, Florida, EE.UU.
- 1:00 p.m. Grupo B: Reino Unido vs. Italia | Houston, Texas, EE.UU.
- 7:00 p.m. Grupo D: Nicaragua vs. Israel | Miami, Florida, EUA
- 7:00 p.m. Grupo A: Panamá vs. Canadá | San Juan, Puerto Rico
- 8:00 p.m. Grupo B: Brasil vs. México | Houston, Texas, EE.UU.
LUNES 9 DE MARZO
- 6:00 a.m. Grupo C: Corea del Sur vs. Australia | Tokio, Japón
- 12:00 p.m. Grupo D: República Dominicana vs. Israel | Miami, Florida EUA
- 12:00 p.m. Grupo A: Colombia vs. Panamá | San Juan, Puerto Rico
- 1:00 p.m. Grupo B: Brasil vs. Reino Unido | Houston, Texas, EE.UU.
- 7:00 p.m. Grupo A: Cuba vs. Puerto Rico | San Juan, Puerto Rico
- 7:00 p.m. Grupo D: Venezuela vs. Nicaragua | Miami, Florida, EUA
- 8:00 p.m Grupo B: México vs. Estados Unidos | Houston, Texas, EE.UU.
MARTES 10 DE MARZO
- 6:00 a.m. Grupo C: República Checa vs. Japón | Tokio, Japón
- 7:00 p.m. Grupo D: Israel vs. Países Bajos | Miami, Florida, EE.UU.
- 7:00 p.m. Grupo A: Canadá vs. Puerto Rico | San Juan, Puerto Rico
- 8:00 p.m. Grupo B: Italia vs. Estados Unidos | Houston, Texas, EE.UU.
MIÉRCOLES 11 DE MARZO
- 3:00 p.m. Grupo A: Canadá vs. Cuba | San Juan, Puerto Rico
- 7:00 p.m. Grupo B: Italia vs. México | Houston, Texas, EE.UU.
- 8:00 p.m. Grupo D: República Dominicana vs. Venezuela | Miami, Florida, EE.UU.
Cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026
VIERNES 13 DE MARZO
- 6:30 p.m. 2º del Grupo C vs. 1º del Grupo D | Miami, Florida, EE.UU.
- 8:00 p.m. 2º del Grupo A vs. 1º del Grupo B | Houston, Texa, EE.UU.
SÁBADO 14 DE MARZO
- 3:00 p.m. 2º del Grupo B vs. 1º del Grupo A | Houston, Texas, EE.UU.
- 9:00 p.m. 2º del Grupo D vs. 1º del Grupo C | Miami, Florida, EE.UU.
Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026
DOMINGO 15 DE MARZO
- 8:00 p.m. Por definir | Miami, Florida, EE.UU.
LUNES 16 DE MARZO
- 8:00 p.m. Por definir | Miami, Florida, EE.UU.
Final del Clásico Mundial de Béisbol 2026
MARTES 17 DE MARZO
- 8:00 p.m. Por definir | Miami, Florida, EE.UU.
¿Dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en vivo?
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 podrá verse en diferentes partes del mundo. En Venezuela podrá ser seguido vía Televen y Venevisión; en Colombia, vía ESPN; en Cuba, vía Tele Rebelde; en Puerto Rico, a través de WAPA Deportes; en México, vía Televisa; y en Estados Unidos, por Fox Sports.