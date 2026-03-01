Últimas Noticias
Doblete de Lionel Messi en remontada de Inter Miami contra Orlando City [VIDEO]

El Inter Miami no pudo contar hoy con el uruguayo Luis Suárez, lesionado.
El Inter Miami no pudo contar hoy con el uruguayo Luis Suárez, lesionado. | Fuente: Inter Miami
por Rosario Salazar Neyra

El argentino anotó dos goles en la victoria por 2-4 del Inter Miami sobre el Orlando City.

El argentino Lionel Messi anotó un doblete en la victoria por 2-4 del Inter Miami sobre el Orlando City, en lo que se constituyó en el primer triunfo de las 'Garzas' en la actual temporada de la MLS. El Inter Miami no pudo contar hoy con el uruguayo Luis Suárez, lesionado.

El conjunto local golpeó primero y se fue al descanso con ventaja de 2-0. Una pérdida en salida derivó en el primer gol de Orlando, mientras que el argentino Martín Ojeda amplió la diferencia a los 24 minutos con un remate cruzado, aprovechando las dudas defensivas del cuadro visitante.


En el complemento llegó la reacción del Inter Miami. El descuento lo marcó el argentino Mateo Silvetti con un potente derechazo, y poco después Lionel Messi igualó el encuentro con un espectacular disparo desde fuera del área que se clavó en la escuadra, devolviendo la esperanza a su equipo.


Cuando el partido estaba abierto, el venezolano Telasco Segovia puso el 2-3 tras una asistencia de Lionel Messi, y ya en el minuto 90 el propio capitán argentino sentenció el duelo con un tiro libre, ante el que el arquero rival pudo hacer más. Ese tanto selló la remontada y rompió el invicto que Orlando mantenía en casa frente a Inter Miami.


Pese a las dudas defensivas y las ausencias de jugadores importantes como Luis Suárez, el vigente campeón logró reponerse tras caer en la jornada anterior y arrancó la campaña con una victoria de carácter. Ahora continuará su gira como visitante mientras espera la inauguración de su nuevo estadio, el Miami Freedom Park.

Lionel Messi Inter Miami

