Alejandro Sanz besa a Stephanie Cayo en concierto en Ecuador y crecen rumores de romance

Aunque aún no han confirmado un romance, en redes sociales se viralizó un video donde se ve al cantante español besando a la actriz peruana durante un show en Guayaquil.

Hace apenas unos días, Alejandro Sanz llevó a Lima su gira mundial ¿Y ahora qué? y, casi de inmediato, comenzaron los rumores de un posible romance con Stephanie Cayo. Las especulaciones crecieron luego de que la actriz peruana fuera vista acompañando al cantante en sus conciertos en Colombia y Ecuador.

La expectativa aumentó cuando la prensa puso el foco en si Stephanie asistiría a los shows en el Estadio Nacional de Lima. Y sí, estuvo presente. La actriz apareció en la segunda fecha, el 26 de febrero, acompañada de sus hermanas Fiorella y Bárbara Cayo.

En esa ocasión se viralizaron imágenes del intérprete de Corazón partío abrazando efusivamente a Stephanie durante el concierto. Además, el programa Magaly TV, La firme difundió un video de ambos saliendo juntos en el auto que los trasladó tras el show.

El beso de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

Sin embargo, el momento que más romántico entre Alejandro y Stephanie ocurrió días antes, en Ecuador. En TikTok comenzó a circular un video grabado durante el concierto que el cantante español ofreció el 21 de febrero en el Estadio Modelo de Guayaquil.

En el clip se observa a Sanz en el centro del escenario y, segundos después, acercarse a uno de los extremos donde se encontraba Stephanie. Sanz toma el rostro de la actriz con la mano y le da un beso en los labios, desatando la euforia del público y la ola de comentarios en redes sociales.

Tras ese evento, ambos viajaron a Perú para los conciertos del 25 y 26 de febrero. En Lima también fueron vistos abrazándose, aunque no hubo más muestras públicas de afecto.

¿Alejandro Sanz y Stephanie Cayo tienen un romance?

El periodista Jordi Martín aseguró en Amor y Fuego haber conversado con una persona cercana al artista. “He hablado con alguien muy cercano a Alejandro Sanz, su exmánager de hace varios años, y me confirma que sí, que tiene una relación desde hace un mes, que son novios”, afirmó en el espacio televisivo.

El 24 de febrero, luego de visitar un restaurante en Lima, el cantante fue abordado por un reportero de Amor y Fuego, quien le preguntó directamente si mantenía un romance con la actriz peruana. Alejandro no respondió, pero sonrió y mantuvo una actitud cordial antes de ingresar al local.

Por su parte, la revista ¡Hola! informó que, tras la ruptura de Sanz con Candela Márquez a finales de 2025, fuentes cercanas señalaron que la presunta relación con Stephanie Cayo no estaría consolidada y que ambos “se están conociendo”.

Hasta el momento, ni Alejandro Sanz ni Stephanie Cayo han confirmado o desmentido oficialmente una relación sentimental.

