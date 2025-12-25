Erling Haaland le envió mensaje a Pep Guardiola tras asegurar que pesará a todos sus jugadores después de Navidad

Erling Haaland, delantero del Manchester City, publicó una foto en redes sociales en la que aparece subido a una balanza, con el mensaje "Todo bien", en relación con la advertencia de su técnico, Pep Guardiola, acerca del aumento de peso de sus jugadores en época navideña.

A inicios de semana, el español indicó que iba a controlar el peso de sus jugadores pasada la Navidad, puesto que tendrán un partido el 27 de diciembre ante Nottingham Forest por la Premier League.

"El 25 (de diciembre) voy a estar ahí controlando cuántos kilos suben. Llegan 'gorditos'. Pueden comer en Navidad, pero quiero controlarlos, tengo que hacer la convocatoria para el día 27 contra el Nottingham Forest", dijo el entrenador español al inicio de esta semana.

"Imagina que un jugador que ahora está perfecto llega con tres kilos de más, se quedará en Manchester y no viajará a Nottingham, eso seguro", agregó el técnico español.

Los de Guardiola disputarán la decimoctava jornada de Premier League en casa del Forest, y lo harán desde la segunda posición de la tabla con 37 puntos, a dos del Arsenal y en buena racha de resultados.

