Premier League: Manchester City quiere el liderato del torneo frente a West Ham United

Palpitamos la previa del choque entre Manchester City y West Ham United. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Paul Tierney.

Manchester City ejercerá mañana la localía ante West Ham United, desde las 10:00 horas y en el marco de la fecha 17 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y West Ham United

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City logró un triunfo por 3-0 ante Crystal Palace. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 8 goles en contra frente a 15 a favor.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United viene de caer derrotado 2 a 3 ante Aston Villa. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y 3 empatados. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 5 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Manchester City quien ganó 4 a 1.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 34 puntos (11 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 13 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 9 PP).

Paul Tierney es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3616113220
2Manchester City3416111422
3Aston Villa331610338
4Chelsea281684412
18West Ham United1316349-13

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 18: vs Nottingham Forest: 27 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Sunderland: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Chelsea: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Brighton and Hove: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Manchester United: 17 de enero - 09:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 18: vs Fulham: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Brighton and Hove: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Wolverhampton: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Tottenham: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Manchester City y West Ham United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas
Manchester City West Ham United Premier League

