¡Bombazo en Old Trafford! Casemiro anunció que se va del Manchester United al final de temporada

Sorpresa para los ‘Red Devils’. El mediocampista brasileño Casemiro se irá del Manchester United a final de la actual temporada, cuando se acabe su contrato con el club de la Premier League.

Carlos Henrique ‘Casemiro’, de 33 años, llegó al Manchester United en 2022 después de cerrar una etapa exitosa en el Real Madrid, con una transferencia de 80 millones de euros. Desde entonces, el volante cuenta con 146 partidos hasta la fecha solo cuenta con un título en su palmarés, la FA Cup 2023-24 con Erik Ten Hag.

"Llevaré al United conmigo toda mi vida. No es momento para decir adiós, aún quedan muchos recuerdos que crear durante los siguientes cuatro meses. Tenemos que seguir luchando todos juntos, mi completa concentración, como siempre, está en darlo todo para que el club tenga éxito", expresó el brasileño en su carta de despedida que compartió el elenco inglés.

Casemiro deja al Manchester United

Durante las tres temporadas y media que Casemiro lleva en Old Trafford, el futbolista ha tenido diversos altibajos, sin embargo, ha conseguido mantenerse en la mayoría de ocasiones entre los titulares de los entrenadores que ha visto pasar por el club.

Con la necesidad de buscar una renovación para reflotar al Manchester United a la élite del fútbol, la institución tuvo como dificultad trabajar su renovación debido a su alto contrato. Así, se acordó anticipar que se marchará en junio próximo, a pesar de la imagen reciente de Casemiro como el mejor jugador del reciente derbi en el que vencieron por 2-0 al Manchester City, en el debut de Michael Carrick como interino.

Knowing when stages come to an end.



Knowing when to say goodbye when you feel that you will be remembered and respected forever.



Four months to give my all for this badge and for our goal.



Eternal respect and affection for Manchester United and its wonderful fans.



Forever Red… pic.twitter.com/sCjgNyrimw — Casemiro (@Casemiro) January 22, 2026

Casemiro se despide

A través de sus redes sociales, el centrocampista también compartió una emotiva despedida, añadiendo un video dedicado al club en el que resaltó su cariño.

“Saber cuándo las etapas llegan a su fin. Saber cuándo decir adiós, cuándo sientes que serás recordado y respetado para siempre. Cuatro meses para darlo todo por esta insignia y por nuestro objetivo. Respeto y cariño eterno para el Manchester United y su maravillosa afición. Por siempre Red Devil”, escribió.

Casemiro se mantendrá compitiendo en la Premier League buscando entrar en la convocatoria final de Carlo Ancelotti con la Selección de Brasil para el Mundial 2026, en el que se aguarda sea uno de los referentes. Tras ello definirá su futuro.