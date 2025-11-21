Marcelo Bielsa descartó renunciar a la Selección de Uruguay: "Tengo las mismas fuerzas para dirigirla en el Mundial"

Marcelo Bielsa, técnico de la Selección de Uruguay, aseguró que tiene "la misma fuerza" del primer día para continuar al frente de la Celeste y dirigirla en el Mundial 2026.

En conferencia de prensa, tras la derrota 5-1 ante la Selección de Estados Unidos, indicó que, si en algún momento se planteó salir de Uruguay, no ha sido tras la goleada recibida.

"Si en algún momento me planteé que no debía continuar, no fue en este momento", enfatizó el director técnico, quien reconoció que perder por ese resultado "no es un episodio que se pueda ignorar" y que se siente avergonzado.

"Tienes que decir qué hiciste mal para ver si la frase 'me hago responsable' tiene algún peso o no tiene ningún peso. Siempre me hice responsable y me hice responsable de una manera legítima y no engañosa. En cada oportunidad resumí los errores que creo que cometí", enfatizó.

Por otro lado, subrayó que no se guía por ningún rumor y que cree que, si los jugadores quisieran que dejara su cargo, hablarían con él para pedírselo.

"No me puedo guiar por ningún trascendido. Me tengo que guiar por el día a día, por lo que veo, por lo que recibo, por cómo convivo y por el tipo de relación que se establece. Las cosas son en la medida que él que las siente las transmite y las dice. Yo tengo la posibilidad de tener información directa con los protagonistas", afirmó.

Marcelo Bielsa explicó por qué solicitó una conferencia en su regreso a Uruguay luego de la Fecha FIFA de noviembre 📺 pic.twitter.com/6ROjLElibb — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 21, 2025

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Marcelo Bielsa y Luis Suárez

El argentino también aludió a lo ocurrido tras la última Copa América con Luis Suárez, quien fue muy crítico con el entrenador al cerrar su ciclo con el equipo.

"Suárez dijo lo que dijo y tuvo el efecto que tuvo. Yo nunca respondí a cada una de las afirmaciones del mensaje que dio. Las hablé internamente con los jugadores. Lo que pasó esa vez no es lo que estaba acostumbrado yo a que sucediera: que los reclamos se hicieran públicos. Todo aquello pasó, yo no tengo rencor ni revanchismo", señaló.

Tiempo atrás, el director técnico había asegurado que las críticas de Suárez en su contra habían hecho que su autoridad quedara "de algún modo afectada".

Este jueves, Bielsa dijo que en toda su carrera fue valorado por los jugadores y que en este período es en el que "más maltrato" ha recibido, tantos en casos concretos como potenciales.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis