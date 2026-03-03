Chile: Kast pone fin al traspaso de mando con Gabriel Boric por "falta de información y transparencia" | Fuente: EFE

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, suspendió este martes la reunión que mantenía con el mandatario saliente, Gabriel Boric y anunció que puso fin al proceso de traspaso de mando iniciado en diciembre. Esto luego de que el recién elegido jefe de Estado acusara falta de transparencia e información en distintos ministerios y además por el proyecto del cable submarino con China.

“Le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando”, señaló Kast en una rueda de prensa luego de cancelar una reunión con Boric.

Según medios locales, el proyecto Chile-China Express, a cargo de la empresa China Mobile International, buscaba conectar Hong Kong con el país sureño a través de un cable submarino de fibra óptica con el que se podrían transmitir datos a grandes volúmenes en alta velocidad. Sin embargo, el 20 de febrero, el Departamento de Estado de USA comunicó que decidieron revocarles la visa a tres funcionarios del Gobierno de Boric por socavar "la seguridad regional".

Kast cuestionó en la conferencia de prensa que no se les haya comunicado con anterioridad sobre el proyecto y las advertencias de Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que tuvo una llamada con Boric en la que le "enunció" sobre el tema, pero que no hubo más detalles de la situación.

“En base a todo esto, más el corolario de la reunión de hoy donde yo, en la reunión privada inicial, le solicito al presidente una aclaración de sus dichos para que no quede duda de lo que se conversó en ese día 18 de febrero, es que le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando”, manifestó.

Boric se pronuncia

Gabriel Boric cuestionó lo dicho por Kast y le pidió retirar sus declaraciones, en las que afirmó haber hablado con él sobre el proyecto del cable "semanas antes de que fuera una polémica".

“Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales (reuniones entre los ministros salientes y los entrantes), no sucedieran”, prosiguió.

La versión de Kast señala que solicitó a Boric "una aclaración de sus dichos para que no quede duda de lo que se conversó" el 18 de febrero, cuando ambos hablaron sobre el controvertido proyecto del cable chino.

Kast y Boric se han reunido en tres ocasiones durante el proceso de transición, iniciado el 15 de diciembre, un día después del triunfo electoral de Kast, siempre en un tono cordial. Ambos también comparecieron juntos, de manera inédita y como gesto de unidad, tras los megaincendios que dejaron al menos 21 fallecidos en la zona centro-sur del país. Asimismo, el traspaso entre los distintos ministros se desarrolló en buenos términos.

