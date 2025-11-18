Fue un baile: Estados Unidos goleó 5-1 a Uruguay en amistoso internacional

El combinado uruguayo dirigido por Marcelo Bielsa pagó caro jugar con un equipo con varios suplentes.

La selección de Estados Unidos goleó este martes a Uruguay por 5-1 en un amistoso disputado en Tampa (Florida), con goles de Sebastian Berhalter, un doblete de Alex Freeman, Diego Luna y Tanner Tessmann.



El entrenador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, se impuso a su compatriota Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, incluso con un once secundario, en el que introdujo nueve cambios respecto al equipo que había vencido el sábado por 2-1 a Paraguay.



Estados Unidos se adelantó en el minuto 17 con gol de Sebastian Berhalter, su primero con la selección, en jugada de estrategia. Berhalter jugó en corto una falta desde el lateral del área para Serginho, que se la devolvió para un remate de rosca exquisito.



Alex Freeman también se estrenó como goleador y lo hizo con un doblete. El primero llegó en el minuto 20, con un gran remate de cabeza a un córner servido por Berhalter.



El segundo llegó sólo once minutos después. Freeman penetró por el lado izquierdo del área, superó a tres jugadores uruguayos y dejó prácticamente sin opciones a Cristopher Fiermarín, que no pudo hacer nada.



Estados Unidos puso el 4-0 en el minuto 42 gracias a Diego Luna, que remató desde dentro del área un centro de Timothy Tillman desviado ligeramente por un defensor uruguayo.



Con ese abultado marcador en contra, Uruguay reaccionó y empezó a generar peligro en los minutos finales del primer tiempo, logrando su primer gol en el añadido gracias a una magnífica chilena de Giorgian De Arrascaeta tras un error defensivo de Estados Unidos.



El quinto para Estados Unidos llegó en el segundo tiempo, con el estreno goleador de Tanner Tessmann, quien remató de cabeza un centro del recién ingresado Gio Reyna.



Estados Unidos termina con muy buen sabor de boca esta fecha FIFA tras sus victorias contra Paraguay e Uruguay, dos selecciones clasificadas para el Mundial 2026. Los hombres de Pochettino, además, llevan cinco partidos invictos.



Pochettino alineó un once lleno de suplentes sobre el papel, sin Christian Pulisic, Tyler Adams, Weston McKennie, Tomothy Weah, Gio Reyna, Folarin Balogun o Malik Tillman, entre otros.



El técnico está dando oportunidades a futbolistas que militan en clubes de la MLS -como los goleadores Freeman, Luna o Berhalter-, algo poco habitual en años pasados, cuando los jugadores de ligas internacionales solían cargar con el peso de la selección.



Marcelo Bielsa, por su lado, salió con un equipo muy competitivo, con Ronald Araújo, Mathias Olivera Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte o De Arrascaeta.

Así fue el 5-1 de Estados Unidos ante Uruguay | Fuente: ESPN