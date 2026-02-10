Últimas Noticias
Quiere estar en el Mundial: Marcelo Martins regresa del retiro para jugar en Oriente Petrolero

Bolivia disputará el repechaje internacional para el Mundial 2026
Bolivia disputará el repechaje internacional para el Mundial 2026 | Fuente: Instagram | Fotógrafo: @marcelo_moreno
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fernando Costa, presidente de la Federación de Fútbol de Bolivia, informó que Oriente Petrolero "ha consolidado el fichaje" de Marcelo Martins.

Hace dos años, Marcelo Martins —en plenas Eliminatorias al Mundial 2026— anunció su retiro del fútbol profesional. Dos años después, el exatacante cambió de opinión.

En los últimos días, empezó a sonar que Martins volvería al fútbol, específicamente en el Oriente Petrolero. Tras idas y vueltas, se confirmó que el goleador histórico de Bolivia regresará del retiro.

Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), aseguró que los Albiverdes ya han consolidado la contratación del ex Cruzeiro.

“Siempre estoy en contacto con Marcelo (Martins). Tengo entendido que ya se ha consolidado el fichaje por parte de Oriente Petrolero", indicó en conversación con los medios.


¿Marcelo Martins jugará el repechaje internacional?

Luego, al ser consultado si Martins tiene opciones de ser convocado para el repechaje internacional, aseguró que eso lo definirá el comando técnico.

"A partir de ahí (vuelta al fútbol), depende del cuerpo técnico convocarlo o no para futuros amistosos o partidos oficiales de la Selección”, dijo.

Por último, indicó que el delantero ha venido trabajando con preparados físicos personales y que eso habría convenido a Oriente Petrolero para su contratación.

“Que está trabajando con preparadores físicos personales”, aseguró. “Me imagino que eso ha incidido en la decisión de Oriente Petrolero de solicitar su fichaje”, finalizó.

Marcelo Martins Selección de Bolivia Oriente Petrolero

