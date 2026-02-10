Lesión de Guillermo Viscarra preocupa en Bolivia: "Estamos confiados en que llegará bien", aseguró el técnico de la Selección

Bolivia se jugará la vida en marzo cuando dispute el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026. Y una de sus principales figuras es Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima.

Sin embargo, el número 1 del arco Blanquiazul sufrió una lesión en el partido ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores, la cual lo dejará fuera de las canchas durante algunas semanas.

Consultado sobre el estado de Billy, Óscar Villegas, seleccionador de Bolivia, aseguró sentirse confiado de que contará con el guardameta para los próximos partidos de La Verde.

"Tenemos un reporte inicial del área médica, pero la resonancia nos va a dar un panorama completo sobre cuánto puede demandar su recuperación. Estamos confiados en que va a llegar bien", indicó en un primer momento para Red Uno.

"Billy y Carlos Lampe son infaltables. A lo largo de todo el proceso han demostrado que deben estar en la nómina final. Han sido muy importantes y necesitamos contar con ambos", finalizó.

Alianza Lima dio a conocer lesión de Guillermo Viscarra

Luego del partido ante 2 de Mayo, Alianza Lima emitió un comunicado informando sobre las lesiones de Guillermo Viscarra y Esteban Pavez.

"Guillermo Viscarra también pasó exámenes médicos debido a molestias presentadas durante el cotejo. El resultado muestra un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho", informó el cuadro de La Victoria.





