Marruecos vs Comoras EN VIVO vía Claro Sports: juegan por la fecha 1 de la Copa Africana de Naciones 2025

Marruecos vs Comoras EN VIVO: se enfrentan este domingo 21 de diciembre por la primera fecha del grupo A de la Copa Africana de Naciones 2025. El encuentro se disputará en el Prince Moulay Abdellah Stadium de la ciudad de Rabat, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Claro Sports y Win Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Marruecos vs Comoras en vivo por la Copa Africana de Naciones 2025?



El partido entre Marruecos vs Comoras se disputará este domingo 21 de diciembre en el Prince Moulay Abdellah Stadium de la ciudad de Rabat. El recinto tiene capacidad para 67 500 espectadores.

¿A qué hora juegan Marruecos vs Comoras en vivo por la Copa Africana de Naciones 2025?



En Perú , el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 2:00 p.m. En Marruecos , el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 8:00 p.m. En Comoras , el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 10:00 p.m.



, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 10:00 p.m. En Colombia, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 4:00 p.m.

In a matter of hours, the stage opens at Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah. 🤩



The #TotalEnergiesAFCON2025 is about to begin. 🇲🇦🇰🇲 pic.twitter.com/7z0RJF5nQ2 — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 21, 2025

¿Dónde ver el Marruecos vs Comoras en vivo por TV y streaming?



El partido entre Marruecos vs Comoras se podrá ver en VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sport y por Win Sports.

Marruecos vs Comoras: alineaciones posibles



Marruecos: Yassine Bounou; Hakimi, Romain Saiss, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Bilel El Khanouss, Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Abde Ezzalzouli y Youssef En Nesyri.

Comoras: Adel Anzimati Aboudou; Ahmed Soilihi, Kenan Toibibou, Kassim M'Dahoma; Ismael Boura, Youssouf M'Changama, Yacine Bourhane, Benjaloud Youssouf; Zaydou Youssouf; Faïz Selemani y Said Ahamada.

