Marruecos vs Comoras EN VIVO vía Claro Sports: juegan por la fecha 1 de la Copa Africana de Naciones 2025

Marruecos vs Comoras EN VIVO | Guía de TV CAN 2025
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Marruecos vs Comoras EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 1 del grupo A de la Copa Africana de Naciones 2025.

Marruecos vs Comoras EN VIVO: se enfrentan este domingo 21 de diciembre por la primera fecha del grupo A de la Copa Africana de Naciones 2025. El encuentro se disputará en el Prince Moulay Abdellah Stadium de la ciudad de Rabat, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Claro Sports y Win Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Marruecos vs Comoras en vivo por la Copa Africana de Naciones 2025?

El partido entre Marruecos vs Comoras se disputará este domingo 21 de diciembre en el Prince Moulay Abdellah Stadium de la ciudad de Rabat. El recinto tiene capacidad para 67 500 espectadores.

¿A qué hora juegan Marruecos vs Comoras en vivo por la Copa Africana de Naciones 2025?

  • En Perú, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 2:00 p.m.
  • En Marruecos, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 8:00 p.m.
  • En Comoras, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 10:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 2:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 2:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 3:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 3:00 p.m.
  • En Chile, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 4:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 4:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 4:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 4:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Marruecos vs Comoras comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver el Marruecos vs Comoras en vivo por TV y streaming?

El partido entre Marruecos vs Comoras se podrá ver en VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sport y por Win Sports.

Marruecos vs Comoras: alineaciones posibles

Marruecos: Yassine Bounou; Hakimi, Romain Saiss, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Bilel El Khanouss, Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Abde Ezzalzouli y Youssef En Nesyri.

Comoras: Adel Anzimati Aboudou; Ahmed Soilihi, Kenan Toibibou, Kassim M'Dahoma; Ismael Boura, Youssouf M'Changama, Yacine Bourhane, Benjaloud Youssouf; Zaydou Youssouf; Faïz Selemani y Said Ahamada.

Selección de Marruecos Selección de Comoras fútbol en vivo Copa Africana de Naciones Copa Africana de Naciones 2025 CAN 2025

