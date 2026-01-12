Partidos de hoy, martes 13 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO por Bundesliga y Serie Río de la Plata

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Newcastle vs Manchester City por la Carabao Cup. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, martes 13 de enero del 2026: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania
12:30 p.m. | Stuttgart vs Eintracht Frankfurt - ESPN 2, Disney+
2:30 p.m.| Mainz vs Heidenheim - Disney+
2:30 p.m. | Borussia Dortmund vs Werder Bremen - ESPN 2, Disney+
2:30 p.m. | Hamburgo vs Bayer Leverkusen - Disney+
Partidos de hoy, Copa - Francia
3:00 p.m. | Bayeux vs Marsella - DSports, DGO
Partidos de hoy, Copa - Italia
3:00 p.m. | Roma vs Torino - DSports 2, DGO
Partidos de hoy, EFL Carabao Cup - Inglaterra
3:00 p.m. | Newcastle vs Manchester City - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Liga MX - México
8:00 p.m. | Necaxa vs Monterrey - Claro Sports, Pluto TV
Partidos de hoy, Serie Río de La Plata - Uruguay
4:15 p.m. | Huracán vs Cerro Porteño - Disney+
7:00 p.m. | Independiente vs Everton - ESPN, Disney