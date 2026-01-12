Últimas Noticias
Partidos de hoy, martes 13 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO por Bundesliga y Serie Río de la Plata

Partidos de hoy, martes 13 de enero del 2026: revisa la programación de la fecha
Erick Chavez

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 13 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Newcastle vs Manchester City por la Carabao Cup. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 13 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

12:30 p.m. | Stuttgart vs Eintracht Frankfurt - ESPN 2, Disney+
2:30 p.m.| Mainz vs Heidenheim - Disney+
2:30 p.m. | Borussia Dortmund vs Werder Bremen - ESPN 2, Disney+
2:30 p.m. | Hamburgo vs Bayer Leverkusen - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Francia

3:00 p.m. | Bayeux vs Marsella - DSports, DGO

Partidos de hoy, Copa - Italia

3:00 p.m. | Roma vs Torino - DSports 2, DGO

Partidos de hoy, EFL Carabao Cup - Inglaterra

3:00 p.m. | Newcastle vs Manchester City - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Liga MX - México

8:00 p.m. | Necaxa vs Monterrey - Claro Sports, Pluto TV

Partidos de hoy, Serie Río de La Plata - Uruguay

4:15 p.m. | Huracán vs Cerro Porteño - Disney+
7:00 p.m. | Independiente vs Everton - ESPN, Disney

fútbol en vivo partidos de hoy Bundesliga Serio Río de La Plata Copa Italia Copa Francia Liga MX

