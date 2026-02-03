Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Copa del Rey

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, miércoles 4 de febrero del 2026: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol
7:30 p.m. | 2 de Mayo vs Alianza Lima - ESPN, Disney+, Pluto TV, Telefé YouTube
Partidos de hoy, Concachampions - Concacaf
8:00 a.m. | Xelajú vs Monterrey - Disney+
10:00 p.m. | Vancouver FC vs Cruz Azul - Disney+
Partidos de hoy, Copa - Argentina
5:00 p.m. | Talleres vs Argentino Melo - TyC Sports
7:15 p.m. | Platense vs CD Argentino Monte Maíz - TyC Sports
Partidos de hoy, Copa - Alemania
2:45 p.m. | Holstein Kiel vs Stuttgart - Disney+
Partidos de hoy, Copa - Bélgica
2:30 p.m. | Charleroi vs Saint Gilloise - DAZN
Partidos de hoy, Copa - Francia
2:30 p.m. | Nice vs Montpellier - DSports, DGO
Partidos de hoy, Copa del Rey - España
3:00 p.m. | Valencia vs Athletic - América tvGO
3:00 p.m. | Alavés vs Real Sociedad - América tvGO
Partidos de hoy, Copa - Italia
3:00 p.m. | Inter de Milan vs Torino - DSports, DGO
Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra
3:00 p.m. | Manchester City vs Newcastle - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Colombia
8:00 p.m. | Atlético Nacional vs América de Cali - RCN
Partidos de hoy, Serie A - Brasil
5:00 p.m. | RB Bragantino vs Atlético Mineiro - L1 Play
6:00 p.m. | Santos vs Sao Paulo - L1 Play
6:00 p.m. | Remo vs Mirassol - L1 Play
7:30 p.m. | Gremio vs Botafogo - L1 Max, Globo, L1 Play
7:30 p.m. | Palmeiras vs Vitoria - L1 Play
Partidos de hoy, Sudamericano Femenino Sub 20 - Conmebol
4:00 p.m. | Uruguay vs Venezuela - DGO
4:00 p.m. | Paraguay vs Chile - DSports 7, DGO