Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Copa del Rey

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Programación de los partidos de hoy, miércoles 4 de febrero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

7:30 p.m. | 2 de Mayo vs Alianza Lima - ESPN, Disney+, Pluto TV, Telefé YouTube

Partidos de hoy, Concachampions - Concacaf

8:00 a.m. | Xelajú vs Monterrey - Disney+

10:00 p.m. | Vancouver FC vs Cruz Azul - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Argentina

5:00 p.m. | Talleres vs Argentino Melo - TyC Sports

7:15 p.m. | Platense vs CD Argentino Monte Maíz - TyC Sports

Partidos de hoy, Copa - Alemania

2:45 p.m. | Holstein Kiel vs Stuttgart - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Bélgica

2:30 p.m. | Charleroi vs Saint Gilloise - DAZN

Partidos de hoy, Copa - Francia

2:30 p.m. | Nice vs Montpellier - DSports, DGO

Partidos de hoy, Copa del Rey - España

3:00 p.m. | Valencia vs Athletic - América tvGO

3:00 p.m. | Alavés vs Real Sociedad - América tvGO

Partidos de hoy, Copa - Italia

3:00 p.m. | Inter de Milan vs Torino - DSports, DGO

Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra

3:00 p.m. | Manchester City vs Newcastle - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

8:00 p.m. | Atlético Nacional vs América de Cali - RCN

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:00 p.m. | RB Bragantino vs Atlético Mineiro - L1 Play

6:00 p.m. | Santos vs Sao Paulo - L1 Play

6:00 p.m. | Remo vs Mirassol - L1 Play

7:30 p.m. | Gremio vs Botafogo - L1 Max, Globo, L1 Play

7:30 p.m. | Palmeiras vs Vitoria - L1 Play

Partidos de hoy, Sudamericano Femenino Sub 20 - Conmebol

4:00 p.m. | Uruguay vs Venezuela - DGO

4:00 p.m. | Paraguay vs Chile - DSports 7, DGO

