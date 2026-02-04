Alianza Lima vs 2 de Mayo en vivo: ¿Qué canal TV transmite el partido de Fase 1 de Copa Libertadores?

Conoce los Conoce la guía de canales TV que transmiten el partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo en Paraguay por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima vs 2 de Mayo se enfrentan EN VIVO y DIRECTO este miércoles en Paraguay en su debut en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. La ‘blanquiazul’ buscará comenzar con el pie derecho su participación en el certamen, en el estreno del técnico Pablo Guede. ¿Qué canal TV transmite el partido? Conoce los detalles con RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

El partido de Alianza Lima frente al 2 de Mayo está programado para el miércoles 4 de febrero en el Estadio Rio Parapití, ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero de Paraguay y con un aforo para 25 mil personas. El encuentro va desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. de Paraguay.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m. En Chile , el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m. En Uruguay , el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO?

El partido será transmitido a todo el Perú y el mundo a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ Premium, disponible en dispositivos como celulares, tablets, PC y más. Además, Telefe de Argentina transmitirá totalmente gratis y online el encuentro por medio de YouTube.

¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.

Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.

Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Viscarra; Montenegro, Garcés, Antoni, Carbajal; Chávez, Pavez, Gaibor; Cari, Gentile y Girotti.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz..