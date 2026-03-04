'U' de Chile vs Palestino en vivo: duelo por la previa de Copa Sudamericana 2026

Una Universidad de Chile reanimada tras ganar el superclásico de la liga recibe este miércoles a Palestino por la primera fase de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo entre equipos chilenos a partido único en el que lucharán por un cupo en la ronda de grupos.



Los laicos, que no habían ganado su primer partido esta temporada, consiguieron una victoria por 0-1 de visita ante su archirrival Colo Colo que le sirvió para tomar aire en la liga chilena, antes de este choque clave para continuar en la disputa continental.



'U' de Chile enfrentará en el Estadio Nacional de Santiago al cuadro árabe, que también viene de sumar su primer triunfo en el torneo local ante un cuadro alterno al O’Higgins que compite en Copa Libertadores.

Los universitarios tienen la localía, pero jugarán sin hinchada para seguir cumpliendo la sanción de siete partidos impuesta por Conmebol, tras los incidentes violentos ocurridos ante el argentino Independiente, en Buenos Aires, en la edición del año pasado y de la cual estarían pagando con el tercer encuentro.



'U' de Chile vs Palestino: ¿Cómo llegan a su debut en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026?

'U' de Chile llega a este partido tras vencer 1-0 a Colo Colo, mientras que Palestino venció 4-2 a O'Higgins.

¿Cuándo y dónde juegan 'U' de Chile vs Palestino en vivo por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026?

El partido está programado para el miércoles 4 de marzo en el Estadio Nacional de Julio Martínez (ciudad de Buenos Aires). El recinto tiene una capacidad para 48.745 espectadores.

¿A qué hora juegan 'U' de Chile vs Palestino en vivo por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026?

En Perú , el partido entre 'U' de Chile vs Palestino comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre 'U' de Chile vs Palestino comienza a las 7:30 p.m. En Venezuela , el partido entre 'U' de Chile vs Palestino comienza a las 8:30 p.m.

, el partido entre 'U' de Chile vs Palestino comienza a las 8:30 p.m. En Colombia, el partido entre 'U' de Chile vs Palestino comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre 'U' de Chile vs Palestino comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre 'U' de Chile vs Palestino comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre 'U' de Chile vs Palestino comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido entre 'U' de Chile vs Palestino comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido entre 'U' de Chile vs Palestino comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido entre 'U' de Chile vs Palestino comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre 'U' de Chile vs Palestino comienza a las 9:30 p.m.

En México, el partido entre 'U' de Chile vs Palestino comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre 'U' de Chile vs Palestino comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el 'U' de Chile vs Palestino en vivo por TV?

El partido de 'U' de Chile vs Palestino será transmitido por la señal de DIRECTV Sports y DGO, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

'U' de Chile vs Palestino: Alineaciones posibles

'U' de Chile: Gabriel Castellón; Matias Zaldivia, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales, Fabián Hormazabal; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano; Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero. DT: Francisco Meneghini.

Palestino: Sebastian Perez; Dylan Zúñiga, Jose Bizama, Vicente Espinoza, Ian Garguez; Julián Fernández, Francisco Montes, Sebastian Gallegos; Jonathan Benítez, Martin Araya, Nelson Da Silva. DT: Cristian Muñoz.

'U' de Chile vs Palestino: Últimos resultados

13-02-2026 | Palestino 0-0 'U' de Chile

13-10-2025 | 'U' de Chile 2-1 Palestino

27-04-2025 | Palestino 2-3 'U' de Chile