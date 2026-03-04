O'Higgins vs Tolima en vivo: ¿a qué hora juegan y cómo ver la ida de Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

O’Higgins tenía 12 años sin disputar este certamen, mientras que Tolima lo había hecho por última vez hace cuatro años.

O’Higgins chileno se medirá este miércoles con el colombiano Deportes Tolima ambos con la misión de quedarse con el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en una serie de tercera ronda cuyo partido de ida se disputará en Rancagua.



El cuadro celeste viene de lograr una clasificación histórica al eliminar al Bahía brasileño en la tanda de penales, luego de que el marcador global quedara 2-2.

O'Higgins vs Tolima: ¿Cómo llegan a la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?



O'Higgins llega a este partido tras perder 4-2 ante Palestino. En tanto, Tolima derrotó por 1-0 a Atlético Nacional.

¿Cuándo y dónde juegan O'Higgins vs Tolima en vivo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

El partido está programado para el miércoles 4 de marzo en el Estadio Codelco El Teniente (ciudad de Rancagua). El recinto tiene una capacidad para 15.600 espectadores.

¿A qué hora juegan O'Higgins vs Tolima en vivo por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

En Perú, el partido entre O'Higgins vs Tolima comienza a las 7:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre O'Higgins vs Tolima comienza a las 8:30 p.m.

En Colombia, el partido entre O'Higgins vs Tolima comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre O'Higgins vs Tolima comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre O'Higgins vs Tolima comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre O'Higgins vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido entre O'Higgins vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido entre O'Higgins vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido entre O'Higgins vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre O'Higgins vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.

En México, el partido entre O'Higgins vs Tolima comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre O'Higgins vs Tolima comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el O'Higgins vs Tolima en vivo por TV y streaming?

El partido de O'Higgins vs Tolima será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. Mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

O'Higgins vs Tolima: Alineaciones posibles



O'Higgins: Carabalí, Pavez, Brizuela, Robledo, Faúndez, Leiva, Ogaz, Sarrafiore, Rabello, González, Castillo.

Tolima: Volpi, Hernández, Angulo, Angulo, Arrieta, Rovira, López, Nieto, Flórez, Torres, Parra.