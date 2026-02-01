Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, 2 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Partidos de hoy, lunes 2 de febrero del 2026: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, lunes 2 de febrero del 2026: revisa la programación de la fecha | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @Sevilla
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, 2 de febrero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Comerciantes Unidos vs CD Moquegua por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, lunes 2 de febrero del 2026: horarios y guía de canales

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs CD Moquegua - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España 

3:00 p.m. | Mallorca vs Sevilla - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | Sunderland vs Burnley - ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Udinese vs Roma - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

3:30 p.m. | Gimnasia vs Aldosivi - TyC Sports
5:45 p.m. | Tigre vs Racing - TyC Sports
5:45 p.m. | Defensa y Justicia vs Estudiantes - Fanatiz
8:00 p.m. | Argentinos Juniors vs Belgrano - Disney+
8:00 p.m. | Unión Santa Fe vs Gimnasia de Mendonza - TyC Sports

Partidos de hoy, Saudi Pro League - Arabia Saudita

10:15 a.m. | Al Riyadh vs Al Nassr - Somos Fox YouTube
12:30 p.m. | Al Hilal vs Al Ahli - Somos Fox YouTube

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

12:00 p.m. | Kocaelispor vs Fenerbahce - ESPN 5, Disney+

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
partidos de hoy fútbol en vivo LaLiga Liga 1 Premier League

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA