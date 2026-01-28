Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver duelo por la Liga1 2026?

Alianza Lima dará su primer paso en el Torneo Apertura 2026 cuando visite a Sport Huancayo. El cuadro blanquiazul tiene este año como objetivo principal proclamarse campeón en la Liga1 Te Apuesto.

Esta campaña lo arranca en medio de una gran polémica luego que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados indefinidamente tras ser acusados de abuso sexual por parte de una ciudadana argentina.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: ¿cómo llegan a la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

Alianza Lima venció 3-0 a Inter Miami en el último amistoso de pretemporada. Paolo Guerrero (2) y Luis Ramos anotaron los goles del cuadro blanquiazul en Matute.

Por su parte, Sport Huancayo realizó dos partidos de práctica contra la Agremiación de Futbolistas. El primer equipo ganó 3-0 y un equipo variantes derrotó 4-0.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026?

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo se disputará este viernes 30 de enero en el IPD Huancayo. El recinto tiene capacidad para 20 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sport Huancayo en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 12:00 p.m.

, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 12:00 p.m. En España , el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 6:00 p.m. En Dinamarca , el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 6:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 12:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 1:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 2:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 2:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 2:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza vs. Sport Huancayo comienza a las 2:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs. Sport Huancayo en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: últimos resultados

Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima - 20/10/2025

Alianza Lima 0-0 Sport Huancayo - 14/06/2025

Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo - 22/10/2024





