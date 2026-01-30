Universitario vs ADT en vivo: ¿a qué hora juegan en Ate y dónde ver la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

Universitario de Deportes recibirá a ADT de Tarma en su primer partido en el Torneo Apertura 2026. El equipo crema buscará los tres puntos en su arranque de temporada de cara al tetrcampeonato nacional en la Liga1 Te Apuesto.

El cuadro dirigido por Javier Rabanal es el favorito del partido, aunque tendrá bajas en defensas debido que serán bajas Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

Universitario vs ADT: ¿Cómo llegan a la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?



Universitario goleó 3-0 a Universidad de Chile en el último amistoso de pretemporada. Álex Valera, José Rivera y Martín Pérez Guedes anotaron los goles cremas.

Por su parte, ADT cayó 3-2 ante Libertad FC en un duelo amistoso en la Tarde de Tarma.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs ADT en vivo por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

El partido entre Universitario vs ADT se disputará este domingo 1 de febrero en el Estadio Monumental. El recinto tiene capacidad para 60 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs ADT en vivo por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?



En Perú , el partido Universitario vs ADT comienza a las 6:00 p.m.



, el partido Universitario vs ADT comienza a las 6:00 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs ADT comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs ADT comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs ADT comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs ADT comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs ADT comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs ADT comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs ADT comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs ADT comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs ADT comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs ADT en vivo por TV?

El partido de Universitario vs ADT será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Universitario vs ADT: Alineaciones posibles

Universitario (3-5-2): Romero; Santamaría, Fara, Corzo; Polo, Pérez, Castillo, Fértoli, Carabalí; Flores, Valera.

ADT: Valencia; Cabello, Soto, Biojo, Gutiérrez; Pérez, Alvino; Cubas, Cedrón, Arakaki; Rengifo.

Universitario vs ADT: ¿Cuánto pagan las apuestas?