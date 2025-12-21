Partidos de hoy, lunes 22 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Africana de Naciones y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Egipto vs Zimbabue por Copa Africana de Naciones. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, lunes 22 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga - España
3:00 p.m. | Athletic Club vs Espanyol - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
3:00 p.m. | Fulham vs Nottingham Forest - ESPN , Disney+
Partidos de hoy, Champions League Elite - Asia
11:00 a.m. | Sharjah FC vs Al Hilal - Disney+
1:15 p.m. | Al Shorta SC vs Al Ahli - Disney+
Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones - África
12:00 p.m. | Sudáfrica vs Angola - Claro Sports
3:00 p.m. | Egipto vs Zimbabue - Claro Sports
Partidos de hoy, Primera División - Portugal
1:45 p.m. | Alverca vs FC Porto - GolTV, GolTV Play
3:45 p.m. | Benfica vs Famalicao - GolTV, GolTV Play
Partidos de hoy, Supercopa - Italia
2:00 p.m. | Napoli vs Bologna - DSports, DGO
Partidos de hoy, Superliga - Turquía
12:00 p.m. | Genclerbirligi vs Tranzonspor - ESPN 5, Disney+