Partidos de hoy, lunes 22 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Africana de Naciones y Premier League

Partidos de hoy, lunes 22 de diciembre del 2025: revisa la programación de la fecha
| Fuente: Instagram | Fotógrafo: @mosalah
Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 22 de diciembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Egipto vs Zimbabue por Copa Africana de Naciones. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, lunes 22 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Athletic Club vs Espanyol - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | Fulham vs Nottingham Forest - ESPN , Disney+

Partidos de hoy, Champions League Elite - Asia

11:00 a.m. | Sharjah FC vs Al Hilal - Disney+
1:15 p.m. | Al Shorta SC vs Al Ahli - Disney+

Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones - África

12:00 p.m. | Sudáfrica vs Angola - Claro Sports
3:00 p.m. | Egipto vs Zimbabue - Claro Sports

Partidos de hoy, Primera División - Portugal

1:45 p.m. | Alverca vs FC Porto - GolTV, GolTV Play
3:45 p.m. | Benfica vs Famalicao - GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, Supercopa - Italia

2:00 p.m. | Napoli vs Bologna - DSports, DGO

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

12:00 p.m. | Genclerbirligi vs Tranzonspor - ESPN 5, Disney+

fútbol en vivo partidos de hoy Premier League Copa Africana de Naciones 2025 LaLiga

