Partidos de hoy, domingo 18 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Amistosos y LaLiga

Partidos de hoy, domingo 18 de enero del 2026: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, domingo 18 de enero del 2026: revisa la programación de la fecha
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 18 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, domingo 18 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Serie Río de la Plata - Uruguay

7:00 p.m. | Alianza Lima vs Colo Colo - Disney+

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Getafe  vs Valencia - ESPN 3, Disney+
10:15 a.m. | Atlético de Madrid vs Alavés - DSports, DGO
12:30 p.m. | Celta vs Rayo Vallecano - DSports, DGO
3:00 p.m. | Real Sociedad vs FC Barcelona - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

9:00 a.m. | Wolverhampton vs Newcastle - ESPN, Disney+
11:30 a.m. | Aston Villa vs Everton - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

6:30 a.m. | Parma vs Genoa - ESPN, Disney+
9:00 a.m. | Bologna vs Fiorentina - Disney+
12:00 p.m. | Torino vs Roma - ESPN 3, Disney+
2:45 p.m. | AC Milan vs Lecce - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Stuttgart va Unión Berlín - ESPN 2, Disney+
11:30 a.m. | Augsburgo vs Friburgo - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

9:00 a.m. | Strasburgo vs Metz - ESPN 4, Disney+
11:15 a.m. | Rennes vs Le Havre - Disney+
11:15 a.m. | Nantes vs Paris FC - Disney+
2:45 p.m. | Lyon vs Stade Brestois  Disney+

Partidos de hoy, amistosos internacionales - Conmebol

5:00 p.m. | U. de Chile vs Racing - Disney+
7:15 p.m. | Boca Juniors vs Olimpia - Disney+

Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones - CAF

2:00 p.m. | Senegal vs Marruecos - Claro Sports 

Partidos de hoy, Copa - Argentina

5:00 p.m. | Independiente Rivadavia vs Estudiantes BA - TyC Sports
7:15 p.m. | Lanús vs Sarmiento - TyC Sports

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

10:45 a.m. | Feyenoord vs Sparta Rotterdam - Disney+

Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica

7:30 a.m. | Gent vs Anderlecht - DAZN
12:30 p.m. | Charleroi vs Standard Lieja - DAZN

Partidos de hoy, Segunda División - España

8:00 a.m. | Mirandés vs FC Andorra - DSports 6, DGO
10:15 a.m. | Racing vs Las Palmas - DSports 6, DGO
12:30 p.m. | Albacete vs Cádiz - DSports 6, DGO
12:30 p.m. | Burgos vs Huesca - Disney+
3:00 p.m. | Córdoba vs Málaga - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

2:00 p.m. | Deportivo Pasto vs Medellín - RCN
4:10 p.m. | Jaguares vs Deportivo Cali - RCN
6:20 p.m. | Junior vs Deportes Tolima - RCN
8:30 p.m. | Santa Fe vs Águilas Doradas - RCN

Partidos de hoy, Primera División - Portugal

10:30 a.m. | Santa Clara vs Famalicao - GolTV Play
3:30 p.m. | Vitoria vs FC Porto - GolTV Play

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

9:00 a.m. | Kocaelispor vs Trabzonspor - Disney+
12:00 p.m. | Alanyaspor vs Fenerbahce - ESPN 5, Disney+

Serie Río de la Plata LaLiga Premier League Bundesliga Ligue 1 Serie Río de la Plata partidos de hoy fútbol en vivo

