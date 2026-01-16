LaLiga EA Sports: Betis recibirá a Villarreal por la fecha 20

Te contamos la previa del duelo Betis vs Villarreal, que se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín mañana a las 15:00 horas.
Betis y Villarreal se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 20 de la Liga y se disputará en el estadio Benito Villamarín.
Así llegan Betis y Villarreal
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis consiguió sólo un punto en su último partido frente a Real Oviedo, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 11 goles en contra y marcó 9 en el arco rival.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Alavés. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 4.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 2.
El local está en el sexto puesto con 29 puntos (7 PG - 8 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 41 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (13 PG - 2 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|49
|19
|16
|1
|2
|33
|2
|Real Madrid
|45
|19
|14
|3
|2
|24
|3
|Villarreal
|41
|18
|13
|2
|3
|20
|4
|Atlético de Madrid
|38
|19
|11
|5
|3
|17
|6
|Betis
|29
|19
|7
|8
|4
|6
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 21: vs Alavés: 25 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Valencia: 1 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 20: vs Betis: 17 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Real Madrid: 24 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Osasuna: 31 de enero - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Villarreal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas