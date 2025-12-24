Partidos de hoy, jueves 25 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO el fútbol mundial

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Al Riyah vs. Al Ettifaq por la Saudi Pro League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, jueves 25 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita

09:50 a.m. Al Fayha vs. Al Hazem

12:30 p.m. Al Riyadh vs. Al Ettifaq

12:30 p.m. Neom SC vs. Al Najma

Partidos de hoy, División 1 – Emiratos Árabes Unidos

7:45 p.m. Emirates Club vs. Al Arabi UAE – FIFA+, DAZN App

7:45 p.m. Hatta Club vs. Al Ittifaq FC – FIFA+, DAZN App

7:45 p.m. Dibba Al-Hisn vs. Al Orooba FC – FIFA+, DAZN App

7:45 p.m. Madj FC vs. Dubai City FC – FIFA+, DAZN App

7:45 p.m. Al Jazira Al Hamra vs. Al Dhaid – FIFA+, DAZN App

7:45 p.m. Fujairah FC vs. Al Hamriya – FIFA+, DAZN App

7:50 p.m. Dubai United vs. Masfout Club – FIFA+, DAZN App