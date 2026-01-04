Partidos de hoy, lunes 5 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Africana

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Egipto vs. Benín por la Copa Africana de Naciones. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, lunes 5 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, A-League – Australia

03:00 a.m. Macarthur FC vs. Auckland FC – A-Leagues YouTube

Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

3:00 p.m. Leicester City vs. West Bromwich – Disney+ Premium, ESPN 5

Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones – CAF

11:00 a.m. Egipto vs. Benín – Claro Sports, Claro Sports YouTube

2:00 p.m. Nigeria vs. Mozambique – Claro Sports, Claro Sports YouTube

Partidos de hoy, Kings World Cup Nations

4:00 p.m. Polonia vs. Italia – Disney+ Premium, ESPN 3

5:00 p.m. Colombia vs. Países Bajos – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Serie C – Italia

2:30 p.m. Benevento vs. Crotone – FIFA+, DAZN App