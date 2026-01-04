Egipto vs. Benín: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por octavos de la Copa Africana de Naciones?

Egipto vs. Benín EN VIVO: se enfrentan este lunes 5 de enero en el Stade Adrar, en Agadir (Marruecos), por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2026. El partido se jugará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Los ‘Faraones’ son el elenco más ganador en la historia de la Copa Africana de Naciones con 7 títulos, sin embargo, no levantan el trofeo desde el 2010. Egipto quiere dejar eso atrás con un equipo liderado por Mohamed Salah y Omar Marmoush.

Su rival en octavos es Benín, que no mostró una gran imagen en la fase de grupos, donde perdió 3-0 ante Senegal en la última jornada. Eso sí, el único triunfo sobre Botsuana le permitió avanzar como uno de los mejores terceros.

Egipto vs. Benín: ¿cómo llegan a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2026?

Egipto se clasificó a octavos como líder del grupo B, tras dos triunfos y su empate 0-0 en la última fecha con Angola. Por su lado, Benín avanzó como uno de los mejores terceros tras sus cotejos en el grupo D. En su último encuentro cayó 3-0 ante Senegal.

¿Cuándo y dónde juegan Egipto vs. Benín EN VIVO por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2026?

El partido de Egipto frente a Benín fue programado para el lunes 5 de enero en el Stade Adrar, en Agadir (Marruecos). El recinto tiene capacidad para recibir a 45 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Egipto vs. Benín EN VIVO por la Copa Africana de Naciones 2026?

En Perú , el partido Egipto vs. Benín comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Egipto vs. Benín comienza a las 11:00 a.m. En España , el partido Egipto vs. Benín comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Egipto vs. Benín comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido Egipto vs. Benín comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Egipto vs. Benín comienza a las 11:00 a.m.

En Chile, el partido Egipto vs. Benín comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido Egipto vs. Benín comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Egipto vs. Benín comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido Egipto vs. Benín comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Egipto vs. Benín comienza a la 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Egipto vs. Benín comienza a la 1:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Egipto vs. Benín comienza a las 10:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Egipto vs. Benín comienza a las 11:00 a.m.

¿Qué canal TV transmite el Egipto vs. Benín EN VIVO?

El partido entre Egipto vs. Benín se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports (Colombia). Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.

Egipto vs. Benín: alineaciones posibles

Egipto: M. El-Shenawy; M. Hany, Y. Ibrahim, H. Fathy, R. Rabia, M. Handi; Zizo, M. Attia, M. Trézéguet; Mohamed Salah © y Omar Marmoush.

Benín: M. Dandjinou: T. Ouorou, O. Verdon, M. Tijani, Y. Roche; H. Imourane, S. Attidjikou, A. Tosin, D. Dodo, J. Olaitan; y S. Mounié ©.