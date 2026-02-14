Callao: barbero venezolano resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos

El crimen ocurrió a la altura de la cuadra 4 de la avenida Sáenz Peña. | Fuente: Difusión

Crimen en el Callao. Un barbero de nacionalidad venezolana resultó gravemente herido, tras ser atacado a balazos cuando estaba a punto de terminar su jornada de trabajo, en la cuadra 4 de la avenida Sáenz Peña, cerca del cruce con la avenida 2 de Mayo, en la provincia constitucional.

Según testigos consultados por RPP, la víctima se encontraba dentro de su negocio, cuando de pronto apareció un sujeto armado. El extranjero intentó esconderse entre los sillones de la barbería, pero el sicario disparó varias veces.

Fueron auténticos momentos de terror, con transeúntes y otros comerciantes huyendo despavoridos; hecho que aprovechó el pistolero para huir raudamente con rumbo desconocido.

El barbero, malherido, fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde permanece con pronóstico reservado, de acuerdo con las fuentes consultadas.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y establecieron un perímetro, donde los peritos hallaron al menos cinco casquillos de bala.

Los vecinos se han mostrado consternados, al advertir que este ataque armado ocurrió a pocos metros de una caseta de seguridad ciudadana.

Los ataques armados continúan en Lima y Callao, pese al estado de emergencia vigente en ambas jurisdicciones. De hecho, en las últimas horas, dos hombres fueron baleados afuera de su casa en el Rímac, cuando realizaban una parrilla junto con su familia.

