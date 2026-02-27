Caso Lizeth Marzano: Adrián Villar cumple 24 horas detenido mientras avanzan diligencias por atropello a joven

Lizeth Marzano Noguera falleció el pasado 17 de febrero en la cuadra 8 de la avenida Camino Real, en San Isidro, tras ser atropellada por un auto conducido por Villar. | Fuente: RPP / PNP

Adrián Villar Chirinos, acusado de causar la muerte de Lizeth Marzano Noguera tras atropellarla con su vehículo, cumplió este viernes 24 horas detenido de forma preliminar en la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito, en el distrito de La Victoria.

Marzano Noguera falleció el pasado 17 de febrero en la cuadra 8 de la avenida Camino Real, en San Isidro, tras ser atropellada por un coche conducido por Villar.

El Ministerio Público, como parte de las diligencias, ha programado para este viernes una serie de diligencias relacionadas con el caso.

Según el documento, al que RPP tuvo acceso, a las 8:30 a.m. está programada la visualización de los videos del restaurante, donde el investigado cenó el día del atropello.

La diligencia tiene como objetivo determinar si el acusado consumió alcohol y se llevará a cabo en presencia de Villar y el abogado Jefferson Moreno, quien ayer, jueves, renunció a su defensa; sin embargo, acompañará al imputado en el proceso.

Posteriormente, a las 11:00 a.m., declarará ante las autoridades el brigadier de la Policía Nacional, Roberto Cortés Romualdo, uno de los policías que acudió a la vivienda donde se encontraba Villar tras el accidente.

Tras ello, a las 3:00 p.m., la PNP tomará la declaración al familiar más cercano de la víctima, como parte de las investigaciones fiscales.

¿Cómo ocurrió el atropello de Lizeth Marzano?

La seleccionada peruana de apnea (buceo libre) trotaba al costado de la acera en las inmediaciones de la avenida Camino Real, frente a la sede de Lima Golf Club, en San Isidro; cuando fue embestida por el vehículo conducido por Adrián Villar.

Alrededor de las 11:20 p.m., Villar atropelló a Lizeth, quien terminó acostada en la calzada. Tras ello, el joven, en vez de bajar de su vehículo y ayudar a la deportista, continuó su recorrido sin auxiliar a la víctima.

Mientras Marzano luchaba por su vida entre la pista y la vereda, Villar siguió su camino a toda velocidad y evadió un semáforo en rojo en el cruce de las avenidas Camino Real y Álvarez Calderón.

La joven fue trasladada finalmente al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, y falleció dos horas después, a raíz de las graves heridas. De acuerdo con el informe de la necropsia, la causa certera de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico y traumatismo múltiple por “suceso de tránsito”.