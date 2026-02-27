Últimas Noticias
Carabayllo: PNP detuvo a dos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión y al tráfico de droga

El caso fue comunicado a la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Lima Norte, que continúa con las diligencias conforme a ley.
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Durante la intervención, los agentes de la Policía Nacional incautaron armas, municiones y aproximadamente 23 kilogramos de marihuana.

La Policía Nacional detuvo en flagrancia a dos integrantes de la banda criminal autodenominada ‘Los Aliados del Toro’, quienes están vinculados a los delitos de extorsión, sicariato y micro comercialización de drogas en Lima Norte.

Este operativo se desplegó en la urbanización Villa Club, en el distrito limeño de Carabayllo, como parte de una acción coordinada con la División de Investigación del Crimen Organizado de la Dirincri.

PNP incautó armas y droga

Durante la intervención, los agentes incautaron dos cacerinas abastecidas, una pistola marca Browing, calibre 9 milímetros, corto, con cinco municiones y 35 municiones para fusil. Además, se encontró una réplica de pistola y aproximadamente 23 kilogramos de marihuana.

Según información policial, los detenidos, conocidos con el alias de ‘Toro’ y ‘Chiquillo’, estarían extorsionando a vecinos y comerciantes en Carabayllo y Puente Piedra, así como dedicándose a la venta de droga a gran y pequeña escala.

Este caso ya fue comunicado a la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Lima Norte, que continúa con las diligencias conforme a ley.

