Carabayllo: PNP detuvo a dos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión y al tráfico de droga

La Policía Nacional detuvo en flagrancia a dos integrantes de la banda criminal autodenominada ‘Los Aliados del Toro’, quienes están vinculados a los delitos de extorsión, sicariato y micro comercialización de drogas en Lima Norte.

Este operativo se desplegó en la urbanización Villa Club, en el distrito limeño de Carabayllo, como parte de una acción coordinada con la División de Investigación del Crimen Organizado de la Dirincri.

🚨 #LimaNorte | 𝑪𝒂𝒆 𝒓𝒆𝒅 𝒄𝒓𝒊𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒃𝒂 𝒆𝒏 𝑪𝒂𝒓𝒂𝒃𝒂𝒚𝒍𝒍𝒐 𝒚 𝑷𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑷𝒊𝒆𝒅𝒓𝒂 💥



La Policía Nacional del Perú detuvo en flagrancia a presuntos integrantes de la banda criminal “𝐋𝐨𝐬 𝐀𝐥𝐢𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐫𝐨”,… pic.twitter.com/g6uGrqnBFb — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 27, 2026

PNP incautó armas y droga

Durante la intervención, los agentes incautaron dos cacerinas abastecidas, una pistola marca Browing, calibre 9 milímetros, corto, con cinco municiones y 35 municiones para fusil. Además, se encontró una réplica de pistola y aproximadamente 23 kilogramos de marihuana.

Según información policial, los detenidos, conocidos con el alias de ‘Toro’ y ‘Chiquillo’, estarían extorsionando a vecinos y comerciantes en Carabayllo y Puente Piedra, así como dedicándose a la venta de droga a gran y pequeña escala.

Este caso ya fue comunicado a la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Lima Norte, que continúa con las diligencias conforme a ley.