Alejandro Sanz cerró su concierto en Lima con un cariñoso abrazo a Stephanie Cayo en el Estadio Nacional [VIDEO]

Alejandro Sanz realizó dos conciertos en Lima como parte de su gira ¿Y ahora qué?. Ambas presentaciones se llevaron a cabo con entradas agotadas en el Estadio Nacional, donde el artista ofreció espectáculos de aproximadamente dos horas con un recorrido por los temas más conocidos de su discografía.

Entre las canciones interpretadas estuvieron Desde cuándo, Regálame la silla donde te esperé, El alma al aire, Mi soledad y yo, Amiga mía, Aquello que me diste y Corazón partío, que fueron coreadas por el público durante las dos fechas.

Uno de los momentos más emocionantes de los shows fue cuando el cantante presentó de manera especial a la percusionista peruana Gisella Giurfa, integrante de la orquesta que lo acompaña en esta gira.

Alejandro Sanz durante su visita a Lima en el marco de su gira ¿Y ahora qué?.Fuente: Instagram: Alejandro Sanz

La aparición de Stephanie Cayo en el segundo concierto de Alejandro Sanz en Lima

Alejandro Sanz regresó a Perú en medio de rumores sobre un posible romance con la actriz y modelo peruana Stephanie Cayo, luego de que ambos fueran vistos juntos durante las presentaciones del cantante en Colombia y Ecuador.

Las especulaciones rebasaron cuando, casi al finalizar el segundo concierto en Lima, la actriz apareció en el escenario y fue recibida con un abrazo por Sanz, mientras el público reaccionaba con aplausos. El momento se hizo viral en las redes sociales.

"La oficializó!!!!!", "Así estará más vinculada a nosotras, las peruanas", "Hay amor por ahí" o "Llévalo a la luna por mí", son algunas reacciones de esas imágenes.

Alejandro Sanz ondeando la bandera peruana durante su primera presentación en Lima como parte de su gira ¿Y ahora qué?Fuente: Masterlive

¿Alejandro Sanz y Stephanie Cayo son pareja?

Las versiones sobre el supuesto romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se remontan a 2023, cuando compartieron una fotografía juntos en redes sociales. En ese momento, la peruana aseguró que su relación con el cantante no iba más allá de una buena amistad.

Sin embargo, un informe emitido esta semana por el programa Magaly TV, la firme difundió unas imágenes en las que se observa al artista tomándole la mano al finalizar un concierto en Ecuador, lo que volvió a generar comentarios sobre el tema.

Cabe recordar que Alejandro Sanz terminó en diciembre pasado su relación con la actriz española Candela Márquez. Por su parte, a Stephanie se le ha visto en salidas con el actor mexicano Sebastián Zurita, aunque esa relación no se habría concretado.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo fueron captados juntos al salir del Estadio Nacional

Al salir del Estadio Nacional, un seguidor logró grabar al cantante dentro de un vehículo que aparentemente lo trasladaba de regreso a su hotel. La sorpresa fue mayor cuando advirtió que en el asiento trasero, junto a él, también se encontraba Stephanie Cayo.