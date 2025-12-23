Últimas Noticias
Partidos de hoy, miércoles 24 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Africana y Champions

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 24 de diciembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Camérún vs. Gabón por Copa Africana de Naciones. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, miércoles 24 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League Two – AFC

11:00 a.m. Al Nassr vs. Al-Zawraa SC – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones – CAF

07:30 a.m. Burkina Faso vs. Guinea Ecuatorial

10:00 a.m. Argelia vs. Sudán

12:30 p.m. Costa de Marfil vs. Mozambique

3:00 p.m. Camerún vs. Gabón – Claro Sports, Claro Sports YouTube


Partidos de hoy Fútbol en vivo Copa Africana de Naciones

