Camerún vs. Gabón: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Copa Africana de Naciones?

Camerún vs. Gabón EN VIVO: se enfrentan este miércoles 24 de diciembre en el Stade Adrar, en Agadir (España), por la fecha 1 del grupo F de la Copa Africana de Naciones 2025. El partido se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Camerún vs. Gabón: ¿cómo llegan a su debut en la Copa Africana de Naciones 2025?

Similitudes de ambas selecciones antes de estrenarse en la Copa Africana de Naciones. Camerún y Gabón llegaron hasta el play-off continental para acceder al repechaje del Mundial 2026, pero perdieron frente a RD Congo y Nigeria, respectivamente.

¿Cuándo y dónde juegan Camerún vs Gabón EN VIVO por la Copa Africana de Naciones 2025?

El partido de Camerún frente a Gabón fue programado para el miércoles 24 de diciembre en el Stade Adrar, en Agadir (Marruecos). El recinto tiene una capacidad para recibir a 45 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Camerún vs Gabón EN VIVO por la Copa Africana de Naciones 2025?

En Perú , el partido Camerún vs. Gabón comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Camerún vs. Gabón comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Camerún vs. Gabón comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Camerún vs. Gabón comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Camerún vs. Gabón comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Camerún vs. Gabón comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Camerún vs. Gabón comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Camerún vs. Gabón comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Camerún vs. Gabón comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Camerún vs. Gabón comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Camerún vs. Gabón comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Camerún vs. Gabón comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Camerún vs. Gabón comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Camerún vs. Gabón comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Camerún vs Gabón EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Camerún vs. Gabón se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sport y por Win Sports. Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.

Camerún vs. Gabón: alineaciones posibles

Camerún: D. Epassy; J. Tchatchoua, C. Wooh, J. Tchamadeu, N. Tolo; J. Onana, C. Baleba; Bryan Mbeumo, A. Ebong, E. Eyong; y F. Magri.

Gabón: L. Mbaba; A. Oyono, A. Appindangoyé, B. Ecuele, J. Ekomie; M. Lemina, R. Openda, D. N’Dong; A. Poko, D. Bouanga y Pierre-Emerick Aubameyang.

Camerún vs. Gabón: últimos resultados

13/11/2025 | Camerún 0-1 RD Congo – Playoff África, Mundial 2026

13/10/2025 | Camerún 0-0 Angola – Eliminatorias

08/10/2025 | Mauricio 0-2 Camerún – Eliminatorias

13/11/2025 | Nigeria 4-1 Gabón – Playoff África, Mundial 2026

14/10/2025 | Gabón 2-0 Burundi – Eliminatorias

10/10/2025 | Gambia 3-4 Gabón – Eliminatorias