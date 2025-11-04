Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Champions League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Los Chankas vs. Alianza Lima por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ
3:15 p.m. Los Chankas vs. Alianza Lima – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
Partidos de hoy, Champions League – UEFA
12:45 p.m. Qarabag FK vs. Chelsea – Disney+, ESPN
12:45 p.m. Pafos FC vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN 2
3:00 p.m. Inter Milán vs. FC Kairat – Disney+ Premium, ESPN 5
3:00 p.m. Manchester City vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium, ESPN 2
3:00 p.m. Newcastle vs. Athletic Club – Disney+ Premium, ESPN 4
3:00 p.m. Ajax vs. Galatasaray – Disney+, ESPN 3
3:00 p.m. Benfica vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 7
3:00 p.m. Club Brugge vs. FC Barcelona – Disney+, ESPN
3:00 p.m. O. Marsella vs. Atalanta – Disney+ Premium, ESPN 6
Partidos de hoy, Champions League Two – AFC
08:45 a.m. Al Wasl vs. Al Muharraq – Football Australia YouTube
08:45 a.m. FK Arkadag vs. Al Ahli SC – Football Australia YouTube
11:00 a.m. Al Khalidiya FC vs. FC Andijon – Football Australia YouTube
11:00 a.m. Al Zawraa SC vs. Istiklol – Football Australia YouTube
1:15 p.m. Al Nassr vs. FC Goa - Football Australia YouTube, Disney+ Premium
1:15 p.m. Al Wehdat vs. Esteghlal - Football Australia YouTube
Partidos de hoy, Championship – Inglaterra
3:00 p.m. Portsmouth vs. Wrexham – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa Argentina
7:10 p.m. Independiente Rivadavia vs. Argentinos Jrs – TyC Sports
Partidos de hoy, Mundial Sub 17 – FIFA
07:30 a.m. Panamá vs. República Irlanda – DGO, DSports 7
07:30 a.m. Tayikistán vs. República Checa – DGO, DSports 6
08:00 a.m. Paraguay vs. Uzbekistán – DGO, DSports Plus
08:30 a.m. Austria vs. Arabia Saudita – DGO, DSports 4
09:45 a.m. Mali vs. Nueva Zelanda – DGO, DSports 7
10:15 a.m. Estados Unidos vs. Burkina Faso – DGO, DSports Plus
10:45 a.m. Francia vs. Chile – DGO, DSports, América tvGO
10:45 a.m. Canadá vs. Uganda – DGO, DSports 6
Partidos de hoy, Serie A – Brasil
5:00 p.m. Vitória vs. Internacional – Fanatiz, L1 Play
5:00 p.m. RB Bragantino vs. Corinthians – Fanatiz, L1 Play
5:00 p.m. Sport Recife vs. Juventude – Fanatiz, L1 Play
5:30 p.m. Botafogo vs. Vasco da Gama – Fanatiz, L1 Play
6:00 p.m. Atlético Mineiro vs. Bahía – Fanatiz, L1 Play
6:00 p.m. Gremio vs. Cruzeiro – Fanatiz, L1 Play, L1MAX
7:30 p.m. Sao Paulo vs. CR Flamengo – Fanatiz, Globo, L1 Play
Partidos de hoy, Youth League – UEFA
08:00 a.m. Ajax vs. Galatasaray – UEFA TV, Disney+ Premium
10:00 a.m. Newcastle vs. Athletic Club – UEFA TV, Disney+ Premium