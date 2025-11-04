Últimas Noticias
Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Champions League

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Los Chankas vs. Alianza Lima por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

3:15 p.m. Los Chankas vs. Alianza Lima – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Champions League – UEFA

12:45 p.m. Qarabag FK vs. Chelsea – Disney+, ESPN

12:45 p.m. Pafos FC vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. Inter Milán vs. FC Kairat – Disney+ Premium, ESPN 5

3:00 p.m. Manchester City vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. Newcastle vs. Athletic Club – Disney+ Premium, ESPN 4

3:00 p.m. Ajax vs. Galatasaray – Disney+, ESPN 3

3:00 p.m. Benfica vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 7

3:00 p.m. Club Brugge vs. FC Barcelona – Disney+, ESPN

3:00 p.m. O. Marsella vs. Atalanta – Disney+ Premium, ESPN 6

Partidos de hoy, Champions League Two – AFC

08:45 a.m. Al Wasl vs. Al Muharraq – Football Australia YouTube

08:45 a.m. FK Arkadag vs. Al Ahli SC – Football Australia YouTube

11:00 a.m. Al Khalidiya FC vs. FC Andijon – Football Australia YouTube

11:00 a.m. Al Zawraa SC vs. Istiklol – Football Australia YouTube

1:15 p.m. Al Nassr vs. FC Goa - Football Australia YouTube, Disney+ Premium

1:15 p.m. Al Wehdat vs. Esteghlal - Football Australia YouTube


Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

3:00 p.m. Portsmouth vs. Wrexham – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa Argentina

7:10 p.m. Independiente Rivadavia vs. Argentinos Jrs – TyC Sports


Partidos de hoy, Mundial Sub 17 – FIFA

07:30 a.m. Panamá vs. República Irlanda – DGO, DSports 7

07:30 a.m. Tayikistán vs. República Checa – DGO, DSports 6

08:00 a.m. Paraguay vs. Uzbekistán – DGO, DSports Plus

08:30 a.m. Austria vs. Arabia Saudita – DGO, DSports 4

09:45 a.m. Mali vs. Nueva Zelanda – DGO, DSports 7

10:15 a.m. Estados Unidos vs. Burkina Faso – DGO, DSports Plus

10:45 a.m. Francia vs. Chile – DGO, DSports, América tvGO

10:45 a.m. Canadá vs. Uganda – DGO, DSports 6


Partidos de hoy, Serie A – Brasil

5:00 p.m. Vitória vs. Internacional – Fanatiz, L1 Play

5:00 p.m. RB Bragantino vs. Corinthians – Fanatiz, L1 Play

5:00 p.m. Sport Recife vs. Juventude – Fanatiz, L1 Play

5:30 p.m. Botafogo vs. Vasco da Gama – Fanatiz, L1 Play

6:00 p.m. Atlético Mineiro vs. Bahía – Fanatiz, L1 Play

6:00 p.m. Gremio vs. Cruzeiro – Fanatiz, L1 Play, L1MAX

7:30 p.m. Sao Paulo vs. CR Flamengo – Fanatiz, Globo, L1 Play

Partidos de hoy, Youth League – UEFA

08:00 a.m. Ajax vs. Galatasaray – UEFA TV, Disney+ Premium

10:00 a.m. Newcastle vs. Athletic Club – UEFA TV, Disney+ Premium

Partidos de hoy Fútbol en vivo Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Champions League Copa Argentina Brasileirao Mundial Sub 17

