Cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025: clasificados, llaves confirmadas, fechas y horarios de los partidos

Cada vez falta menos. Este viernes 9 de enero arranca los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026. Los ocho equipos clasificados buscarán pasar de ronda con el objetivo de conquistar el título.
En esta instancia, se verán las caras los favoritos del torneo. Pero, el partido más interesante será el que protagonicen Camerún y Marruecos, que buscará -en su casa- clasificar a las semifinales.
Los otros equipos que han logrado meterse a esta instancia son Egipto, Malí, Senegal y Nigeria, por lo que se esperan partidos emocionantes y parejos.
Conoce, a continuación, las llaves de los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.
¿Cuáles son las selecciones clasificadas a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025?
Las selecciones clasificadas a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026 son las siguientes:
- Malí
- Senegal
- Camerún
- Marruecos
- Nigeria
- Egipto
Fechas y horarios de los partidos de los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025
Viernes 9 de enero
Malí vs Senegal
- Hora: 11:00 a.m.
- Estadio: Estadio de Tánger
Camerún vs Marruecos
- Hora: 2:00 p.m.
- Estadio: Prince Moulay Abdellah
Sábado 10 de enero
Nigeria vs
- Hora: 11:00 a.m.
- Estadio: Gran Estadio de Marrakech
Egipto vs
- Hora: 2:00 p.m.
- Estadio: Estadio de Agadir
¿Dónde ver los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025?
Los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025 se podrán ver EN VIVO por Claro Sports. En España, se será transmitido por Movistar+.