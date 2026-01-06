Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025: clasificados, llaves confirmadas, fechas y horarios de los partidos

Cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025
Cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025 | Fuente: X | Fotógrafo: @CAF_Online
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conoce los equipos clasificados y las llaves confirmadas de los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025.

Cada vez falta menos. Este viernes 9 de enero arranca los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026. Los ocho equipos clasificados buscarán pasar de ronda con el objetivo de conquistar el título.

En esta instancia, se verán las caras los favoritos del torneo. Pero, el partido más interesante será el que protagonicen Camerún y Marruecos, que buscará -en su casa- clasificar a las semifinales. 

Los otros equipos que han logrado meterse a esta instancia son Egipto, Malí, Senegal y Nigeria, por lo que se esperan partidos emocionantes y parejos. 

Conoce, a continuación, las llaves de los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

¿Cuáles son las selecciones clasificadas a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025?

Las selecciones clasificadas a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026 son las siguientes:

  • Malí
  • Senegal
  • Camerún
  • Marruecos
  • Nigeria
  • Egipto

Fechas y horarios de los partidos de los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025

Viernes 9 de enero

Malí vs Senegal

  • Hora: 11:00 a.m.
  • Estadio: Estadio de Tánger

Camerún vs Marruecos

  • Hora: 2:00 p.m. 
  • Estadio: Prince Moulay Abdellah


Sábado 10 de enero

Nigeria vs 

  • Hora: 11:00 a.m. 
  • Estadio: Gran Estadio de Marrakech

Egipto vs 

  • Hora: 2:00 p.m. 
  • Estadio: Estadio de Agadir

¿Dónde ver los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025?

Los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025 se podrán ver EN VIVO por Claro Sports. En España, se será transmitido por Movistar+. 

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Copa Africana de Naciones CAN 2025 video videos videos mas vistos

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA