Partidos de hoy, sábado 10 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Amistoso y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de La Plata. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, sábado 10 de enero del 2026: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga – España
08:00 a.m. Real Oviedo vs. Real Betis – DGO, DSports
10:15 a.m. Villarreal vs. Alavés – Disney+ Premium, ESPN 3
12:30 p.m. Girona vs. Osasuna – DGO, DSports
3:00 p.m. Valencia CF vs. Elche – DSports, DGO
Partidos de hoy, Serie A – Italia
09:00 a.m. Udinese vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium
09:00 a.m. Como 1907 vs. Bologna – Disney+ Premium, ESPN
12:00 p.m. AS Roma vs. Sassuolo – Disney+ Premium, ESPN 2
2:45 p.m. Atalanta vs. Torino – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
09:30 a.m. Friburgo vs. Hamburgo – Disney+ Premium
09:30 a.m. Werder Bremen vs. Hoffenheim – Disney+ Premium
09:30 a.m. Unión Berlín vs. Mainz 05 – Disney+ Premium
09:30 a.m. Heidenheim vs. Colonia – Disney+ Premium
12:30 p.m. Bayer Leverkusen vs. Stuttgart – Disney+ Premium, ESPN 5
Partidos de hoy, Asian Cup Sub 23 – AFC
06:30 a.m. Líbano vs. Corea del Sur – OneFootball
06:30 a.m. Emiratos Árabes vs. Japón – OneFootball
09:00 a.m. Irán vs. Uzbekistán – OneFootball
11:30 a.m. Siria vs. Qatar – OneFootball
Partidos de hoy, Amistoso
7:00 p.m. Deportivo Cali vs. Once Caldas – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones – CAF
11:00 a.m. Argelia vs. Nigeria – Claro Sports, Claro Sports YouTube
2:00 p.m. Egipto vs. Costa de Marfil – Claro Sports, Claro Sports YouTube
Partidos de hoy, FA Cup – Inglaterra
07:15 a.m. Everton vs. Sunderland – Disney+ Premium
10:00 a.m. Manchester City vs. Exeter City – Disney+ Premium
10:00 a.m. Burnley vs. Millwall – Disney+ Premium
12:45 p.m. Tottenham vs. Aston Villa – Disney+ Premium, ESPN
3:00 p.m. Charlton Athletic vs. Chelsea – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Serie Río de la Plata
7:00 p.m. Independiente vs. Alianza Lima – Disney+ Premium