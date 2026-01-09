Últimas Noticias
Partidos de hoy, sábado 10 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Amistoso y LaLiga

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 10 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de La Plata. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, sábado 10 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. Real Oviedo vs. Real Betis – DGO, DSports

10:15 a.m. Villarreal vs. Alavés – Disney+ Premium, ESPN 3

12:30 p.m. Girona vs. Osasuna – DGO, DSports

3:00 p.m. Valencia CF vs. Elche – DSports, DGO

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. Udinese vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium

09:00 a.m. Como 1907 vs. Bologna – Disney+ Premium, ESPN

12:00 p.m. AS Roma vs. Sassuolo – Disney+ Premium, ESPN 2

2:45 p.m. Atalanta vs. Torino – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Friburgo vs. Hamburgo – Disney+ Premium

09:30 a.m. Werder Bremen vs. Hoffenheim – Disney+ Premium

09:30 a.m. Unión Berlín vs. Mainz 05 – Disney+ Premium

09:30 a.m. Heidenheim vs. Colonia – Disney+ Premium

12:30 p.m. Bayer Leverkusen vs. Stuttgart – Disney+ Premium, ESPN 5


Partidos de hoy, Asian Cup Sub 23 – AFC

06:30 a.m. Líbano vs. Corea del Sur – OneFootball

06:30 a.m. Emiratos Árabes vs. Japón – OneFootball

09:00 a.m. Irán vs. Uzbekistán – OneFootball

11:30 a.m. Siria vs. Qatar – OneFootball


Partidos de hoy, Amistoso

7:00 p.m. Deportivo Cali vs. Once Caldas – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones – CAF

11:00 a.m. Argelia vs. Nigeria – Claro Sports, Claro Sports YouTube

2:00 p.m. Egipto vs. Costa de Marfil – Claro Sports, Claro Sports YouTube


Partidos de hoy, FA Cup – Inglaterra

07:15 a.m. Everton vs. Sunderland – Disney+ Premium

10:00 a.m. Manchester City vs. Exeter City – Disney+ Premium

10:00 a.m. Burnley vs. Millwall – Disney+ Premium

12:45 p.m. Tottenham vs. Aston Villa – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. Charlton Athletic vs. Chelsea – Disney+ Premium, ESPN


Partidos de hoy, Serie Río de la Plata

7:00 p.m. Independiente vs. Alianza Lima – Disney+ Premium


