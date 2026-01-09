Argelia vs. Nigeria: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por cuartos de final de Copa Africana de Naciones?

Argelia vs. Nigeria EN VIVO: se enfrentan este sábado 10 de enero en el Grand Stade de Marrakech, en Marruecos, por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2026. El partido se jugará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Por un puesto en las semifinales medirán fuerzas una Nigeria marcada por líos internos con la Argelia que alcanzó por última vez las ‘semis’ en 2019, cuando se consagró campeón.

Las Super Águilas, con 12 tantos, tienen la mejor delantera del torneo, con el liderazgo de Ademola Lookman y Victor Osimhen, con tres tantos cada uno, pero que protagonizaron en su último encuentro una discusión en pleno partido.

Argelia vs. Nigeria: ¿cómo llegan a los cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?

Argelia se impuso por 1-0 a RD Congo en los octavos de final del certamen, con un tanto que llegó en los últimos minutos del tiempo extra. Por su lado, Nigeria se instaló en cuartos tras propinarle un 4-0 a Mozambique.

¿Cuándo y dónde juegan Argelia vs. Nigeria EN VIVO por cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?

El partido de Argelia frente a Nigeria fue programado para el sábado 10 de enero en el Grand Stade de Marrakech (Marruecos). El recinto tiene capacidad para recibir a 41 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Argelia vs. Nigeria EN VIVO por cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?

En Perú , el partido Argelia vs. Nigeria comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Argelia vs. Nigeria comienza a las 11:00 a.m. En España , el partido Argelia vs. Nigeria comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Argelia vs. Nigeria comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido Argelia vs. Nigeria comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Argelia vs. Nigeria comienza a las 11:00 a.m.

En Chile, el partido Argelia vs. Nigeria comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido Argelia vs. Nigeria comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Argelia vs. Nigeria comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido Argelia vs. Nigeria comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Argelia vs. Nigeria comienza a la 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Argelia vs. Nigeria comienza a la 1:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Argelia vs. Nigeria comienza a las 10:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Argelia vs. Nigeria comienza a las 11:00 a.m.

¿Qué canal transmite el Argelia vs. Nigeria EN VIVO?

El partido entre Argelia vs. Nigeria se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports (Colombia). Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.

Argelia vs. Nigeria: alineaciones posibles

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Hicham Boudaoui, Ismaël Bennacer, Farès Chaïbi; Riyad Mahrez, Mohamed El Amine Amoura y Ibrahim Maza.

Nigeria: Stanley Nwabali; Bright Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Bruno Onyemaechi; Frank Onyeka, Wilfred Ndidi ©, Alex Iwobi; Ademola Lookman; Akor Adams y Victor Osimhen.



