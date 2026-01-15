Partidos de hoy, viernes 16 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Montevideo Wanderers vs. Independiente por la Serie Río de La Plata 2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, viernes 16 de enero del 2026: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, LaLiga – España

3:00 p.m. Espanyol vs. Girona – DGO, DSports

Partidos de hoy, Serie A – Italia

2:45 p.m. Pisa Sporting vs. Atalanta – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

1:00 p.m. AS Monaco vs. Lorient – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. PSG vs. Lille – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, A-League – Australia

03:35 a.m. Melbourne City vs. Auckland City – A-Leagues YouTube

05:45 a.m. Perth Glory vs. Brisbane Roar – A-Leagues YouTube

Partidos de hoy, Amistoso

4:15 p.m. Cúcuta vs. CA Huracán – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga de Portugal

3:15 p.m. Sporting CP vs. Casa Pía AC – GolTV Play

Partidos de hoy, Serie Río de La Plata

7:00 p.m. Montevideo Wanderers vs. Independiente – Disney+ Premium, ESPN 5