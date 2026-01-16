Real Madrid vs. Levante: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por fecha 20 de LaLiga 2025-26?

Real Madrid vs. Levante se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en un partido correspondiente a la fecha 20 de LaLiga EA Sports 2025-26.

Necesitado de un buen resultado, de un desempeño redondo y goles que calmen los ánimos, regresa Real Madrid a su casa contra Levante. Lo hace con nuevo inquilino en el banquillo, Álvaro Arbeloa, tan querido por la grada como lo ha sido hasta el último momento Xabi Alonso. Nadie silbó al técnico tolosarra en los malos momentos. La mirada crítica de la grada se dirigió a los jugadores.

La visita se presenta como penúltimo de LaLiga, a cuatro puntos de la permanencia, pero espoleado después de haber sumado una victoria y un empate en este arranque de 2026 y desde la llegada del nuevo entrenador, el portugués Luís Castro. Real Madrid, en tanto, es segundo con 45 unidades a cuatro del líder Barcelona.



¿Cómo llegan Real Madrid y Levante a la fecha 20 de LaLiga EA Sports?

La 'Casa Blanca' viene de perder 3-2 contra Racing de Santander, con lo que eliminado de la Copa del Rey. Por su parte, Levante llega de empatar a uno ante Espanyol.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Levante en vivo por LaLiga 2026?

El partido está programado para el sábado 17 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu. El recinto tiene una capacidad para 84,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Levante en vivo por LaLiga 2026?

En Perú , el partido Real Madrid vs Levante comienza a las 8:00 a.m.

¿Qué canales TV transmiten el Real Madrid vs Levante en vivo?

El partido de Real Madrid ante Levante será transmitido vía D Sports, DGO y Movistar LaLiga (España). RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Real Madrid vs Levante: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; David Jiménez, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Bellingham, Arda Güler; Vinicius Junior y Gonzalo.



Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Vencedor, Pablo Martínez, Tunde; Carlos Álvarez, Losada y Etta Eyong.

(Con información de EFE)