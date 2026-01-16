César Inga, su deseo de salir de Universitario y lo que espera la 'U' de Sporting Kansas City

El contrato de Inga con Universitario es hasta fines del año 2027. | Fuente: Club Universitario de Deportes

César Inga, rumbo a Sporting Kansas City

En la 'U', aguardan que el monto neto que reciban de parte de Sporting Kansas City sea, como mínimo, de un millón de dólares.

Los porcentajes tanto para ADT, el jugador, así como el representante, deberán ser aparte de lo que reciba el club de parte del elenco norteamericano que juega la MLS.

Además, RPP pudo conocer que en Universitario se han planteado no extender el plazo de pago por el fichaje de César Inga. Los cremas esperan que se pague el 90 % del monto al momento que se ejecute la firma y que el 10 % restante sea en el transcurso de la presente temporada.

Hay que tener en cuenta que, en la primera propuesta hecha por Sporting Kansas City, este elenco quiso pagar en tres años. Esto hizo que en la 'U' no quieran negociar por el exfutbolista de ADT.

Lo que dijo Álvaro Barco por César Inga

En un inicio, en Universitario optaron por no negociar por César Inga. Sin embargo, esto dio un giro de 180 grados en las últimas horas.

"Esto hubiese sido ideal si era en diciembre para conseguir un reemplazo acorde con su nivel. En diciembre uno consigue y hoy tendría que salir a comprar. No vamos a gastar montos desequilibrados que no van acorde con las finanzas de la institución", había dicho Álvaro Barco, gerente deportivo del club crema, hace poco más de una semana.