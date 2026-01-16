César Inga, su deseo de salir de Universitario y lo que espera la 'U' de Sporting Kansas City

César Inga está a punto de salir de Universitario. Y es que agentes del Sporting Kansas City, según pudo conocer RPP, se reunieron con la directiva crema para lograr el fichaje del jugador peruano.
La semana pasada hubo un acercamiento de parte de Sporting Kansas City a Universitario de Deportes, pero desde el cuadro nacional descartaron vender al futbolista, ya que la propuesta no alcanzó las expectativas económicas. No obstante, esto ha cambiado en las últimas horas.
Ante todo, está el deseo de Inga de salir de la 'U'. El jugador considera que está en su mejor momento para partir al fútbol del extranjero y desde Ate respetan su posición, siempre y cuando la oferta del cuadro de la MLS respecto dos puntos claros.