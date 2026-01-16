Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

César Inga, su deseo de salir de Universitario y lo que espera la 'U' de Sporting Kansas City

César Inga llegó a Universitario procedente de ADT.
César Inga llegó a Universitario procedente de ADT. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

RPP pudo conocer detalles del caso César Inga, quien apunta a salir de Universitario rumbo a la MLS.

César Inga está a punto de salir de Universitario. Y es que agentes del Sporting Kansas City, según pudo conocer RPP, se reunieron con la directiva crema para lograr el fichaje del jugador peruano.

La semana pasada hubo un acercamiento de parte de Sporting Kansas City a Universitario de Deportes, pero desde el cuadro nacional descartaron vender al futbolista, ya que la propuesta no alcanzó las expectativas económicas. No obstante, esto ha cambiado en las últimas horas.

Ante todo, está el deseo de Inga de salir de la 'U'. El jugador considera que está en su mejor momento para partir al fútbol del extranjero y desde Ate respetan su posición, siempre y cuando la oferta del cuadro de la MLS respecto dos puntos claros.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El contrato de Inga con Universitario es hasta fines del año 2027.
El contrato de Inga con Universitario es hasta fines del año 2027. | Fuente: Club Universitario de Deportes

César Inga, rumbo a Sporting Kansas City

En la 'U', aguardan que el monto neto que reciban de parte de Sporting Kansas City sea, como mínimo, de un millón de dólares.

Los porcentajes tanto para ADT, el jugador, así como el representante, deberán ser aparte de lo que reciba el club de parte del elenco norteamericano que juega la MLS.

Además, RPP pudo conocer que en Universitario se han planteado no extender el plazo de pago por el fichaje de César Inga. Los cremas esperan que se pague el 90 % del monto al momento que se ejecute la firma y que el 10 % restante sea en el transcurso de la presente temporada.

Hay que tener en cuenta que, en la primera propuesta hecha por Sporting Kansas City, este elenco quiso pagar en tres años. Esto hizo que en la 'U' no quieran negociar por el exfutbolista de ADT.

Lo que dijo Álvaro Barco por César Inga

En un inicio, en Universitario optaron por no negociar por César Inga. Sin embargo, esto dio un giro de 180 grados en las últimas horas.

"Esto hubiese sido ideal si era en diciembre para conseguir un reemplazo acorde con su nivel. En diciembre uno consigue y hoy tendría que salir a comprar. No vamos a gastar montos desequilibrados que no van acorde con las finanzas de la institución", había dicho Álvaro Barco, gerente deportivo del club crema, hace poco más de una semana.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Universitario de Deportes César Inga Sporting Kansas City Liga1 MLS

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA