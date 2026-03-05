Últimas Noticias
Partidos de hoy, viernes 6 de marzo del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

HOY Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 6 de marzo del 2026.

HOY EN VIVO | Resultados EN DIRECTO | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión MINUTO A MINUTO. No te pierdas el encuentro entre Atlético Grau vs. FC Cajamarca por la Liga1. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este viernes 6 de marzo. 

Programación de los partidos de hoy, viernes 6 de marzo del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

3:30 p.m. | Atlético Grau vs. FC Cajamarca - L1 Max, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Celta de Vigo vs. Real Madrid - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Napoli vs. Torino - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. | Bayern Munich vs. Borussia Monchengladbach - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

2:45 p.m. | PSG vs. AS Mónaco - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

3:00 p.m. | Preston North End vs. Oxford United - ESPN 7, Disney+

Partidos de hoy, FA Cup - Inglaterra

3:00 p.m. | Wolverhampton vs. Liverpool - Disney+

Partidos de hoy, DiMayor - Colombia

8:30 p.m. | Deportivo Cali vs. Once Caldas - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga MX - México

5:00 p.m. | Necaxa vs. Pumas UNAM - Claro Sports YouTube, Pluto TV

Partidos de hoy, Saudi Pro League - Arabia Saudí

2:00 p.m. | Al Ahli vs. Al Ittihad - OneFootball

