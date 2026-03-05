Últimas Noticias
A sus 61 años, Carlos Alcántara se coloca 'chip de la juventud' ante rumores de separación de su esposa

Carlos Alcántara se coloca 'chip de la juventud' ante rumores de separación de su esposa Jossie Lindley.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Tras 'ampay' besando a joven mujer, el actor Carlos Alcántara sorprendió al aparecer en un tratamiento para mejor el libido y la productividad en sus actividades.

Carlos Alcántara se colocó un procedimiento médico llamado 'chip de la juventud' en medio de recientes imágenes difundidas en el programa Magaly TV: La Firme donde se le vio besando a una joven. Esto, tras rumores de separación de su esposa Jossie Lindley, con quien mantiene una relación de 30 años.

Fue mediante sus redes sociales que el reconocido actor de Pataclaún y Asu Mare compartió la publicación del médico deportólogo Jorge Villarán, quien reveló que el popular 'Cachin' decidió colocarse el Pellet de la Testosterona "una de las herramientas más potentes de la medicina para la optimización humana".

En efecto, de acuerdo con la explicación del especialista, el actual jurado de Yo Soy se implantó dicho mecanismo en su cuerpo con el objetivo de tener "combustible para un nuevo estilo de vida".

De igual manera, manifestó su satisfacción de que Alcántara "haya confiado su proceso y acompañamiento médico para llevar su bienestar al siguiente nivel".

¿En qué consiste el Pellet de la Testosterona?

De acuerdo con el médico, el Pellet de la Testosterona se libera de forma gradual, manteniendo niveles diarios durante meses para una "energía explosiva".

En cuanto al rendimiento físico, se lee en el post, este procedimiento "facilita la ganancia de masa magra y la recuperación".

Por otro lado, el médico precisa que este proceso "mejorar el estado de ánimo, libido y productividad". "El Pellet es tu aliado para dejar de "sobrevivir" y empezar a vivir en tu versión más optimizada", sostiene.  

Carlos Alcántara es un reconocido actor, comediante y productor peruano .
Carlos Alcántara es un reconocido actor, comediante y productor peruano . | Fuente: Instagram (cachinalcantara)

Carlos Alcántara fue captado besando a misteriosa mujer

Carlos Alcántara fue captado la madrugada del domingo, 18 de enero, en una discoteca de Punta Hermosa. Según imágenes difundidas por el programa Magaly TV, la firme, el exactor de Locos de amor apareció divirtiéndose con un grupo de amigos, especialmente con una mujer, con la que conversaba placenteramente.

Aquel momento, el actor publicaba en sus redes sociales videos e imágenes de su participación como jurado en el reality Yo Soy, además de contenido para promocionar su nueva película La gran sangre. Sin embargo, no hubo rastros de publicaciones al lado de esposa, con quien inició su relación hace más de 30 años.

Según el informe presentado en el programa de Magaly Medina, las señales de que Alcántara estaría soltero crecieron cuando el 22 de febrero ofreció una entrevista al pódcast de Shirley Arica. Tras ese encuentro, el actor protagonizó varios titulares debido a que habría mostrado una actitud coqueta con la modelo.

A esto se suma un comentario que el mismo protagonista de la saga Asu Mare hizo durante una de las emisiones de Yo Soy. En medio de bromas con sus compañeros del jurado, mencionó que desde hace un tiempo se encontraba soltero.

El nuevo 'ampay' a Carlos Alcántara

La noche del martes. 3 de marzo, alrededor de las 10:00 p.m., Carlos Alcántara fue captado nuevamente por cámaras del programa cenando en un restaurante del distrito limeño de San Isidro junto con una mujer que no era su esposa. Ambos fueron vistos desde el balcón del local y, en determinado momento, protagonizaron escenas cariñosas que incluyeron abrazos y besos.

Pasada la medianoche, el popular 'Cachín' salió del restaurante con su acompañante para abordar un vehículo, sin que se informara cuál fue su destino. Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales ni ha confirmado su separación con su esposa, quien tampoco ha hecho declaraciones. Lo último que se conocía es que ella estuvo delicada de salud.

