A sus 61 años, Carlos Alcántara se coloca 'chip de la juventud' ante rumores de separación de su esposa

Carlos Alcántara se colocó un procedimiento médico llamado 'chip de la juventud' en medio de recientes imágenes difundidas en el programa Magaly TV: La Firme donde se le vio besando a una joven. Esto, tras rumores de separación de su esposa Jossie Lindley, con quien mantiene una relación de 30 años.

Fue mediante sus redes sociales que el reconocido actor de Pataclaún y Asu Mare compartió la publicación del médico deportólogo Jorge Villarán, quien reveló que el popular 'Cachin' decidió colocarse el Pellet de la Testosterona "una de las herramientas más potentes de la medicina para la optimización humana".

En efecto, de acuerdo con la explicación del especialista, el actual jurado de Yo Soy se implantó dicho mecanismo en su cuerpo con el objetivo de tener "combustible para un nuevo estilo de vida".

De igual manera, manifestó su satisfacción de que Alcántara "haya confiado su proceso y acompañamiento médico para llevar su bienestar al siguiente nivel".

¿En qué consiste el Pellet de la Testosterona?

De acuerdo con el médico, el Pellet de la Testosterona se libera de forma gradual, manteniendo niveles diarios durante meses para una "energía explosiva".

En cuanto al rendimiento físico, se lee en el post, este procedimiento "facilita la ganancia de masa magra y la recuperación".

Por otro lado, el médico precisa que este proceso "mejorar el estado de ánimo, libido y productividad". "El Pellet es tu aliado para dejar de "sobrevivir" y empezar a vivir en tu versión más optimizada", sostiene.