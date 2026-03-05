Juicio de José María Balcázar por presunta difamación se postergó hasta luego de que termine su mandato como presidente

La decisión fue tomada por una jueza de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en resputa a un pedido del propio jefe de Estado.

El juicio contra el presidente José María Balcázar por el presunto delito de difamación agravada, el cual debía iniciar este viernes 6 de marzo, fue reprogramado para el próximo 27 de agosto, fecha en la que el actual mandatario ya habrá dejado Palacio de Gobierno.

Según consta en una resolución a la que accedió RPP, la decisión fue tomada por la jueza Hiroko Sandra Hiyane Ramírez, del Cuarto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a partir de un a pedido del propio José María Balcazar.

Balcázar solicitó a la jueza la suspensión del juicio oral hasta luego de que haya culminado su mandato como jefe de Estado, basándose en el artículo 117 de la Constitución.

De acuerdo con dicho artículo, un presidente en funciones no puede ser acusado por delitos comunes cometidos antes o durante el cargo, sobre los cuales tiene una inmunidad que suspende cualquier proceso penal hasta que culmine su función.

Por ello, la jueza resolvió postergar el inicio de este juicio hasta el próximo 27 de agosto a las 9 AM en una audiencia virtual.

RPP contactó al autor de la querella contra el mandatario, el abogado Yuri Díaz, quien se excusó de dar declaraciones citando motivos de seguridad en torno a él y a su familia.

En este caso, José María Balcazar fue acusado de difamar mediante una publicación en Facebook al abogado Yuri Díaz, exvicedecano del Colegio de Abogados de Lambayeque, quien demanda una reparación civil de 300 mil soles a su favor.