San Martín alineó cuatro extranjeras ante Circolo y fue declarado perdedor del partido en la Liga Peruana de Vóley

A fines del pasado mes de febrero, la San Martín venció 3-2 a Circolo Sportivo Italiano por la octava jornada de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley.

No obstante, tras el duelo, Circolo reclamó que en la San Martín usaron a cuatro jugadoras extranjeras en cancha, cuando en el reglamento se indica que solo pueden jugar tres. A raíz de ello, el Comité de Apelaciones resolvió darle la razón y, por ello, la tienda santa fue declarada como perdedora del cotejo.

"Se verifica que la Universidad San Martín de Porres alineó cuatro (4) jugadoras extranjeras en cancha, constituyendo infracción grave", es lo que indica la resolución de parte de la Federación Peruana de Vóley en la primera parte de su resolución.

Lo que dice la resolución en el caso Circolo-San Martín

Luego, desde las autoridades del deporte de la net en la primera división nacional dieron cuenta del castigo al elenco de Santa Anita en plena Fase 2.

"Modificar el resultado del encuentro y otorgar la victoria al Club Circolo Sportivo Italiano con marcador oficial 3-0 (25-0, 25-0, 25-0). Registrar el resultado en la tabla oficial del torneo y actualizar las estadísticas correspondientes", añadieron.

Hay que tener en cuenta que en la San Martín tienen la posibilidad de presentar un reclamo en las próximas para revertir esta medida en la Liga Peruana de Vóley.

También, se dio un caso parecido en la etapa regular en el cotejo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Las íntimas usaron a cuatro jugadoras foráneas en cancha y posteriormente fueron declaradas perdedoras con un marcador de 3-0.

San Martín apelará la decisión de la Comisión de Apelaciones.Fuente: FPV

Programación de la fecha 9 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 7 de marzo

2:45 p.m. | Circolo Sportivo vs Olva Latino

5:00 p.m. | Atenea vs Regatas Lima

7:00 p.m. | Universitario vs San Martín

Domingo 8 de marzo

3:15 p.m. | Géminis vs Rebaza Acosta

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Deportivo Soan